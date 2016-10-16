مرگ تدریجی زعفران ایران به دست سوداگران/ قاچاق ادامه دارد

غلامرضا میری در گفتگو با مهر درباره قاچاق پیاز زعفران از کشور اظهارداشت: الان زمان قاچاق پیاز زعفران نیست چراکه درحال حاضر گیاه در فصل گلدهی قرار دارد و پیاز آن درون زمین است. وی اضافه کرد: ما معمولا از پایان اردیبهشت تا نیمه مهرماه هرسال، با قاچاق پیاز طلای سرخ مواجه هستیم.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه براساس شنیده‌ها قاچاق پیاز این محصول با تریلی‌هایی که بار آنها پیاز و سیب زمینی است انجام می‌شود، گفت: در این تریلی‌ها ‌حدود ۱۰ تا ۲۰ تن بار وجود دارد و یک سوم یا دو سوم آن پیاز زعفران است که در میان محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی جاسازی شده تا کسی متوجه آن نشود.

به گفته وی افزایش سطح زیر کشت زعفران در کشور افغانستان این شنیده‌ها را تایید می‌کند. میری اضافه کرد: علاوه براین، چندی پیش فردی به ما مراجعه و درخواست ۲۰۰ تن پیاز زعفران کرد تا آن را به خارج از کشور ببرد که وقتی به او گفتیم این کار قاچاق است، گفت این محصول را لازم داریم و هرسال نیز آن را از ایران می‌بریم. وی با بیان اینکه ما به درخواست فرد مذکور پاسخ منفی دادیم، اظهارداشت: متاسفانه کشاورزانی هستند که وقتی این افراد به آنان مراجعه و قیمت بالایی را برای خرید پیاز زعفران پیشنهاد می‌کنند، به درخواست‌ آنها پاسخ مثبت داده و پیاز را در اختیارشان قرار می‌دهند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه کشور هندوستان همچنان تعرفه ۳۸ درصدی برای واردات زعفران از ایران اعمال می‌کند، افزود: این تعرفه برای کشور افغانستان صفر است. میری درباره تعرفه واردات زعفران ایرانی به چین نیز گفت: این تعرفه از گذشته نیز وجود داشته است اما برخی واردکنندگان چینی این محصول را به‌عنوان گیاه دارویی و با ترفندهای خاصی وارد می‌کردند تا شامل اعمال تعرفه نباشد اما اخیرا مسئولان این کشور متوجه شده‌اند که این محصول زعفران است و برای آن تعرفه اعمال می‌کنند.

وی درباره اینکه تعرفه واردات زعفران به چین چقدر است؟ اضافه کرد: دقیقا نمی‌دانم اما براساس آنچه که شنیده‌ایم این عدد حدود ۳۶ درصد است. نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین با بیان اینکه برداشت این محصول از حدود ۱۰ روز قبل آغاز شده است، گفت: هنوز عرضه طلای سرخ نو به بازار کم و در حد یک تا دو کیلوگرم است. میری ادامه داد: در روزهای دهم تا بیست و پنجم آبان‌ماه، ما شاهد اوج برداشت این محصول هستیم، چرا که آن زمان برداشت در همه استان‌ها آغاز و فراگیر شده است. وی با اشاره به اینکه برداشت معمولا تا دهم آذرماه ادامه دارد، اضافه کرد: هنوز قیمت طلای سرخ در بازار تغییری نکرده است.