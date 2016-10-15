رشد اقتصادی بهار ۵.۴ درصد شد/ قیمت ارز کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف عصر شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین که در سالن باغستان برگزار شداظهار داشت: دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته تلاش کرده است حرکت اقتصادی کشور در روی ریل قرار گیرد و کارها سامان یابد.

وی افزود: در گذشته امکانات در مسیرهای غلط سرازیر شد و بازگرداندن آن به ریل اصلی زمان می خواهد اما بتدریج آثارش آشکار شده و امسال حتما بخشی از این تغییرات دیده خواهد شد.

معین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان قزوین تصریح کرد: بانک مرکزی ایران مسئول سیاست های پولی کشور است و به دلیل پایبندی به اصول توانستیم در سه ماهه امسال به رشد ۵.۴ درصدی دستی یابیم که یک علامت مثبت است.

سیف بیان کرد: کاهش تورم از بیش از ۴۰ درصد به ۹.۴ درصد نشان می دهد آرامش اقتصادی که بستر حضور سرمایه گذار برای تحقق جسارت و جرات تصمیم گیری در بخش خصوصی محقق شده است.

وی گفت: حداقل کاری که دولت باید انجام دهد تا تحرک لازم در بخش خصوصی ایجاد شود ایجاد بستر و ثبات و آرامش در اقتصاد است تا شاهد مشارکت این بخش باشیم و در کنار آن دامنه پیش بینی در کشور مهم است تا صاحب یک واحد تولیدی بتواند چند سال آینده را که واحدش به بهره برداری می رسد را پیش بینی کند و برنامه ریزی لازم را صورت دهد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: امروز وضعیت با گذشته فرق کرده و نرخ ارز هر شب فرق نمی کندبلکه آرامش برقرار شده وبانک مرکزی توانسته از نوسانات هیجانی قیمت ارز جلوگیری کند.

وی گفت: بااستمرار کنترل تورم یک رقمی تلاش می کنیم قدرت اقتصادی خود را بالا ببریم و اگر رشد اقتصادی ما مناسب باشد میتوان امیدواربود که قیمت ارز حتی کمتر از این هم بشود اما لازم است تا نتیجه عملکرد ما با شاخص ها ملموس باشد.

سیف اظهارداشت: دولت در سه سال گذشته دستاوردهای خوبی داشته و در بانک جهانی از عملکرد کشورمان در ساماندهی اقتصاد کلان تقدیر شده که توانسته بازار ملتهب بورس و ارز را کنترل و مدیریت کند.

وی بیان کرد: در شوک نفتی اخیر بسیاری از کشورها دچار مشکل شدند، ونزوئلا دچارتورم سه رقمی شد، عربستان حقوق کارمندان خود را کاهش داد و روسیه ۸۵ میلیارد دلار از ذخایر خود را وارد بازار کرد اما در کشورمان با همکاری و هم فکری و مدیریت منطقی چالش نداشتیم.

سیف گفت: در استان قزوین مدیریت منسجم و قابل قبولی دیده می شود و امیدواریم بتوانیم شاخص ها و الگوهایی را عملیاتی کنیم تا برای دیگر استانها نیز نمونه باشد.

وی اضافه کرد: جهت گیری اقتصادی درکشور بسیار مهم است وبا تاکید مقام معظم رهبری نظام بانکی موظف شده تا از واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط حمایت کند.

پرداخت ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها

سیف اظهارداشت:در طرح بهین یاب مقرر شد ۷۵۰۰ واحد از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شوند که در سال گذشته توسط سیستم بانکی بیش از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها در بخش های مختلف داده شد که به نظر رسید می توانیم طرح بهین یاب را بخوبی عملیاتی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی ایران تصریح کرد:در اجرای این طرح می توانیم با فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط زمینه اشتغال در اقصی نقاط کشور را فراهم و از مهاجرت نیز جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: هیچ واحد کوچک و متوسط در کشور نباید به دلیل نقدینگی و سرمایه درگردش دچار رکود در تولید و توقف فعالیت شود مگر آنکه به دلیل فرسودگی و یا نداشتن بازار مصرف و یا سوء مدیریت قادر به ادامه کار نباشد.

سیف اضافه کرد: بدنبال واحدهایی هستیم که توانایی خلق ارزشهای جدید را داشته باشند و بتوانند ضمن تامین سود اقتصادی به اشتغال و تولید کمک کنند و در این صورت نیازهای مالی همه واحدهای کوچک و متوسط را تامین می کنیم.

بانکها در راستای تولید و اشتغال حرکت کنند

رئیس کل بانک مرکزی ایران اظهارداشت: از بانکها انتظار داریم هم راستا با مدیران اقتصادی حرکت کنند و بدنبال تولید، اشتغال و رونق اقتصادی باشند و بدانند امکانات کشور متعلق به همه است و باید از آن استفاده بهینه کنیم.

وی بیان کرد: همه وظیفه داریم برای رفاه مردم اقدام و با مدیریت منطقی زمینه استفاده مناسب از امکانات موجود را فراهم کنیم البته در این میان باید بسرعت وضعیت همه واحدهای صنعتی و نحوه استفاده از تسهیلات مشخص شود.

سیف گفت: در حوزه سامانه بهین یاب تاکنون ۱۱ هزار و ۷۶۶ واحد از ۸۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شده اند که با رفع محدودیت اعتباری توانستیم از میران تعهد دولت نیز فراتر رویم.

معین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان قزوین اظهارداشت: هرچند اعلام شده که بدهی و چک های برگشتی نباید مانعی در پرداخت تسهیلات باشد اما مدیران واحدها و بانکها باید با تعامل وضعیت خود را کاملا مشخص کنند و به صورت شفاف نحوه دریافت تسهیلات و بازگشت آن تنظیم شود.

وی گفت: باید روحیه همکاری میان بانک و واحدهای صنعتی تقویت شود و این فرهنگ غلط که واحدهای خوش حساب و بد حساب فرقی نداشته باشند نباید رایج شود و اعتماد طرفین را کم کند.

سیف اضافه کرد: نظام بانکی نباید متکی به وثیقه باشد بلکه باید اقساط بر اساس گردش مالی صنعتگران تنظیم شود و با نظر کارشناسی بانک با تعامل جلو برود و پایداری تولید محور کار باشد.

کمیته بررسی واحدهای راکد راه اندازی شود

وی از ضرورت راه اندازی کمیته بررسی واحدهای راکد و تعطیل شده خبر داد و گفت: صاحبان این وحدها باید وضعیت خود را مشخص کنند که با تزریق اعتبار قادر به فعالیت هستند یا باید نوسازی کرده و یا تغییر خط تولید دهند و یا آن را واگذار کنند.

سیف تصریح کرد: استان قزوین ظرفیت های خوبی در سرمایه گذاری های کوچک مانند صنایع دستی، مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارد که باید شناسایی و فعال شود.

مجتمع زیاران احیا می شود

سیف که امروز از مجتمع بزرگ کشتارگاهی زیاران که مدت ۱۰ سال است تعطیل شده بازدید کرده بود ظرفیت های این مجموعه را برای نوسازی و احیا بسیار مناسب دانست و گفت: این واحد می تواند نیازهای کشور را نیز تامین کند و خوشبختانه افراد توانمندی برای احیا آن وارد کار شده اند و ما نیز آمادگی داریم اعتبارات لازم را تامین کنیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم با تزریق اعتبارات مورد نیاز بزودی شاهد راه اندازی مجتمع گوشت زیاران باشیم و تولیدات آن وارد بازار شود و به اشتغال و تولید نیز کمک کند.

گزارش اقتصادی ماهانه استان ارائه شود

سیف از مسئولان استان قزوین خواست به صورت مستمر گزارش های عملکرد خود در حوزه اقتصاد مقاومتی را تهیه و به تهران ارسال کنند تا موانع اجرا بسرعت در مرکز برطرف شود.

