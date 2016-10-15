رئیس کل بانک مرکزی وارد استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه برای بررسی واحدهای تولیدی و صنعتی استان و پیگیری اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی وارد شهرستان آبیک شد و مورد استقبال فریدون همتی استاندار، داود محمدی و بهمن طاهرخانی نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان دستگاهای اجرایی استان قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی کشور در سفر یک روزه خود به قزوین از مجتمع بزرگ گوشت زیاران و چند واحد تولیدی بازدید خواهد کرد.

مجتمع گوشت زیاران با ظرفیت اسمی ۴۹۰ رأس دام سبک و سنگین با ۲۰۷ هکتار وسعت قادر است سالانه ۲۲ هزار تن گوشت قرمز و ۴۵ هزار تن کنسانتره تولید کند و در صورت راه اندازی کامل زمینه اشتغال یک هزار نفر را فراهم خواهد کرد.

این مجتمع بزرگ برای راه اندازی کامل به ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد.

همچنین یک واحد تولید کیسه های پلی اتیلن با ظرفیت ۳۵هزار تن ۱۳۱ میلیارد تومان بدهی دارد که قرار است دکتر سیف نسبت به استمهال آن دستور لازم را صادر کند.

وی ضمن بازدید از سه واحد تولیدی و صنعتی، در جلسه کارگروه تسهیل رونق تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور فعالان اقتصادی، مدیران بانک ها و مدیران ارشد استان تشکیل خواهد شد، شرکت می کند.