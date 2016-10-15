۶۱۵ واحد صنعتی تعطیل شده در استان قزوین تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که عصر شنبه با حضور ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: استقرار بیش از سه هزار واحد در ۱۴ شهرک و یک شهر صنعتی بزرگ نیازمند توجه بیشتر مسئولان کشوری است تا بتوانیم مشکلات این بخش را حل کنیم.

وی افزود: تاکید جدی ما در استان ساماندهی و تعیین وضعیت واحدهای تعطیل شده و نیمه تعطیل است تا بتوانیم از ظرفیت های مغفول مانده برای ایجاد اشتغال استفاده کنیم.

استاندار یادآورشد: هر واحدی که قابل برگشت نباشد باید از مسیر تولید خارج شده و جایش را به واحدهای جدید بدهد و سرمایه های کشور لازم نیست در کارخانه هایی که سودآور نیست و محصولات به روز ندارد هزینه شود.

واحدهای نیمه تعطیل می تواند ۲۰ هزار شغل ایجاد کند

همتی گفت:دراستان قزوین ۵۱۲ واحد کوچک، ۷۲ واحد متوسط و۳۱ واحد بزرگ تعطیل شده و از مسیر تولید خارج شده اند که درصورت راه اندازی آنها ظرفیت ایجاد ۲۰ هزار شغل وجود دارد.

وی بیان کرد: همچنین ۱۲۴۴ واحد نیمه تعطیل داریم که ۱۱۸۰ واحد کوچک، ۱۲۰ واحد متوسط و ۶۴ واحد بزرگ است.

استاندار یادآورشد: ۴۸۷ واحد نیزبا پیشرفت بالای ۵۰ درصد در استان وجود دارد که ۳۷۵ واحد کوچک؛ ۵۸ واحد متوسط و ۵۴ واحد بزرگ است که اگر بتوانیم همه واحدهای تعطیل شده و نیمه تعطیل و با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد را راه اندازی کنیم ۸۳ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

همتی بیان کرد:در حوزه گردشگری نیز ظرفیت های خوبی داریم که درصورت حمایت وتخصیص اعتبارات لازم میتواند در رونق اقتصادی استان و ایجاد اشتغال نقش مهمی ایفا کند.