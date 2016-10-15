تنظیم بودجه باید در مسیر ایجاد اشتغال باشد

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین که عصر شنبه با حضور رئیس کل بانک مرکزی در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین ۱۲۵۰میلیارد تومان از درآمد کشور را تامین می کند که از این مقدار ۱۱۵ میلیارد تومان بابت حق تملک و ۱۳۵ میلیارد تومان بابت هزینه های جاری به ما برگردانده می‌شود؛ این یعنی تنها ۲۵۰ میلیارد تومان که قابل قبول نیست.

وی بیان کرد: باید یک بازنگری در بودجه صورت گیرد تا بتوانیم جوابگوی نیازهای استان باشیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به کمبود منابع آبی در استان تصریح کرد: انتقال آب سد طالقان الویت جدی استان است زیرا در شرایط کنونی آبرسانی به ۱۰۲ روستا با تانکر انجام می شود.

محمدی بیان کرد: جهت گیری بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی مهم است و باید در ایجاد اشتغال جوانان قدم‌های جدی برداشته شود زیرا بانک‌ها رکن اصلی در رشد اقتصاد هستند.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: یکی از نقاط ضعف ما بیکاری و مشکلات اشتغال است و اگر نتوانیم این مشکل را با برنامه ریزی حل کنیم آسیب جدی خواهیم دید.

وی گفت: با تغییر نگاه در تنظیم و توزیع بودجه باید به سمتی حرکت کنیم تا همه این مسائل به ایجاد شغل منجر شود.

مجتمع کشتارگاهی زیاران احیا شود

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجتمع کشتارگاهی زیاران با بیش از ۲۰۰ هکتار وسعت قادر است بیش از یک هزار شغل ایجاد کند اما بیش از ۱۰ سال است که تعطیل شده و این ظرفیت بدون استفاده رها شده است.

محمدی تصریح کرد: مزیت های زیادی در استان و کشور وجود دارد که از آنها غفلت کرده ایم که هر کدام از آنها می تواند در تولید، اقتصاد و اشتغال نقش موثری ایفا کند.

وی از ضرورت رصد در سامانه بهین یاب هم گفت و افزود: طرح سامانه بهین یاب حرکت خوبی در حل مشکلات واحدهای تولیدی است اما باید رصد و نظارت شود تا دچار انحراف از اهداف پیش بینی شده نشود.

محمدی اظهارداشت: در شرایطی که دولت با همه محدودیت های اعتباری در صدد کمک به صنعت و کشاورزی و تولید است باید مراقبت کنیم تا تسهیلات سامانه بهین یاب در مسیر درست هزینه شود.