پایان نشست لوزان درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ، نشست لوزان با محوریت بررسی بحران سوریه پس از رایزنی های وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده به پایان رسید.

بر اساس این گزارش نشست بین المللی سوریه که در لوزان سوئیس برگزار می شد پس از چهار ساعت و نیم بحث و گفتگو درباره ابعاد انسانی، سیاسی و امنیتی بحران سوریه پایان یافت.

این در حالی است که شبکه العربیه گزارش داد: نتیجه لوزان بدون دست یابی به نتیجه خاصی به پایان رسید.

گفتنی است نشست بین المللی سوریه در لوزان سوئیس با مشارکت وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، عراق، مصر و قطر برگزار شد.