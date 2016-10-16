ستارگان عملیات والفجر۴ تقدیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای سرو، ویژه برنامه «ستارگان پرفروغ» به مناسبت سالروز عملیات والفجر ٤ با هدف تجلیل از ستارگان این عملیات جهت دریافت فکر اولیه برای تولید ادبیات داستانی، روز سه شنبه ۲۷ مهر در فرهنگسرای سرو برگزار می شود.

این برنامه با حضور سیدباقر حسینی، رضا نامی، علی اکبر مصداقی، سید محسن خوشدل، فرامرز اختراعی، مجیدرضا مصداقی نیا، مهدی کرمی، حمید حق شناس از سرداران، رزمندگان و ایثارگران این عملیات غرور آفرین با هدف تجلیل از رزمندگان عملیات والفجر ٤ و دریافت فکر اولیه برای ثبت خاطرات در قالب ادبیات داستانی برگزار می شود.

فرهنگسرای سرو پیش از این با برگزاری نشست هایی از جمله «از جنون تا مجنون» درباره عملیات بدر و «گنج پنهان» که به نقش اطلاعات عملیات در ٨ سال دفاع مقدس اختصاص داشت، «ملاقات با عاشقان آسمانی» و «مادران چشم به راه» که به چاپ ٤ کتاب انجامید، به تجلیل از افراد تأثیر گذار در ٨ سال دفاع مقدس پرداخته است.

برنامه «ستارگان پرفروغ» روز سه شنبه ٢٧ مهر از ساعت ١٦ در فرهنگسرای سرو واقع در خیابان ولی عصر (عج)، ضلع شمالی بوستان ساعی، کوی ساعی یکم برگزار می شود.