یک قدم تا آغاز عملیات «موصل»؛ متجاوزان تُرک زیر تیغ «حشد الشعبی»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: تقریبا یک سالی از ورود متجاوزانه نظامیان ترکیه به خاک عراق می گذرد. آذرماه سال ۹۴ بود که خبر استقرارحدود ۱۵۰ نیروی نظامی ترکیه به همراه ادوات سنگین شامل ۲۰ تا ۲۵ تانک و نفربر در پایگاه «بعشیقه» در حدود ۱۵ کیلومتری شمال شرق شهر «موصل» عراق در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مخابره شد. آنکارا برای توجیه این اقدام تجاوزکارانه خود مدعی است که با مجوز رسمی دولت مرکزی بغداد وارد خاک عراق شده است؛ حال آنکه با وجود گذشت قریب به یک سال حتی یک سند هم برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است.

جای هیچ شکی نیست که دولت آنکارا با چراغ سبز ایالات متحده آمریکا در اقدامی متجاوزانه وارد شهر «موصل» شد. طبق قوانین بین المللی، این اقدام با آنچه که در منشور سازمان ملل متحد آمده، در تعارض است. با این وجود، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه با سوء استفاده از مشغله‌های گسترده دولت و ارتش عراق در مبارزه با تروریست های تکفیری داعش، نیروهای خود را وارد شهر موصل کرد. پر واضح است که ادعای ترکیه مبنی بر ارائه آموزش‌های نظامی به نیروهای پیشمرگه برای مبارزه با داعش دروغ بوده و این کشور به دنبال تحقق منافع خود در عراق به صورت عام و در موصل به صورت خاص، است.

سابقه دولت ترکیه در حمایت از داعش و تجارت با آن در خرید و فروش نفت نشان می‌دهد که آنکارا برای جلوگیری از سقوط این گروه در موصل نیروهایش را به این شهر اعزام کرده است ارتش ترکیه در شرایطی به نفوذ غیرقانونی به خاک عراق مبادرت نمود که ارتش عراق و نیروهای «حشد الشعبی» در کارزار مبارزه با تکفیریها به شدت در حال پیشروی در مناطق مختلف بودند. سابقه دولت ترکیه در حمایت از تکفیریهای داعش از یک سو و تجارت با این گروه تروریستی در خرید و فروش نفت از سوی دیگر، به خوبی نشان می دهد که این کشور از شکست داعش در شهر «موصل» که به نوعی به عنوان پایتخت این گروه در عراق محسوب می شود، به شدت احساس نگرانی کرده و درست به همین دلیل نیروهای خود را به «موصل» اعزام کرده است.

اکنون که قریب به یک سال از ورود متجاوزانه نیروهای تُرک به خاک عراق می گذرد، بیش از پیش پرده از چهره ادعای دروغین دولت ترکیه مبنی بر تلاش آن برای مبارزه با داعش در شهر «موصل» کنار رفته است. طی این مدت، تروریست های داعش نه تنها در موصل متحمل هیچگونه آسیبی از سوی نظامیان تُرک نشدند، بلکه گام‌های خود در این شهر را بیش از پیش محکم کردند. در واقع، در طول این مدت هیچ رویارویی میان نظامیان ترکیه ای مستقر در موصل با تروریست های تکفیری داعش رخ نداد.

اکنون که زمان زیادی تا آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر «موصل» واقع در استان نینوا باقی نمانده است، می‌توان از اظهارات اخیر مسئولان دولت ترکیه از جمله «رجب طیب اردوغان» تا حدودی به اهداف پنهان این کشور در تجاوز به خاک عراق و ورود به شهر «موصل» پی برد. رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به درخواست مشروع «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق که خروج نظامیان تُرک از پایگاه «بعشیقه» را خواستار شده بود، در اظهاراتی توهین آمیز خطاب به وی گفت: «حد و مرز خودت را بشناس، نظامیان ترکیه از دولت بغداد دستور نمی گیرند»!

اردوغان در ادامه مدعی شد: «عراق در رابطه با پایگاه بعشیقه خواسته های مشخصی مطرح می کند و حالا هم از ما می خواهد که این محل را ترک کنیم حال آنکه کار ارتش ترکیه هنوز به آنجا نرسیده که از بغداد کسب تکلیف کند». وی ادامه داد: «رفتار نخست وزیر عراق به مثابه توهین به من است و به او می گویم که بهتر است اول حد و حدود خودت را بشناسی». این اظهارات توهین آمیز اردوغان خطاب به العبادی در حالی مطرح می شود که ارتش ترکیه بدون مجوز دولت مرکزی بغداد وارد خاک عراق شده است؛ اقدامی که در چارچوب قوانین بین المللی نوعی اشغالگری محسوب می شود. اظهارات توهین آمیز اردوغان خطاب به العبادی در حالی مطرح می شود که ارتش ترکیه بدون مجوز دولت مرکزی بغداد وارد خاک عراق شده است؛ اقدامی که در چارچوب قوانین بین المللی نوعی اشغالگری محسوب می شود

اظهارات اردوغان و پافشاری وی برای تداوم حضور نیروهای تُرک در شهر موصل و همچنین مشارکت آنها در عملیات آزادسازی این شهر حاکی از آن است که نیروهای تُرکیه‌ای از همان ابتدا با هدف تأثیرگذاری بر عملیات آزادسازی موصل وارد آن شدند. دولت آنکارا همانگونه که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از سقوط داعش و جبهه النصره در سوریه بکار بسته و می بندند، از حدود یک سال پیش برای نجات تکفیریهای داعش در شهر موصل ـ در صورت آغاز هرگونه عملیات احتمالی علیه آنها توسط ارتش عراق ـ نیز برنامه ریزی و نیروهای نظامی خود را به «موصل» گسیل کرد.

در حال حاضر که پرده از نیت شوم آنکارا در شهر «موصل» عراق کنار رفته است و افکار عمومی در این کشور اکنون دیگر به خوبی می دانند آنکارا به طور دقیق در موصل چه می‌خواهد، مانع بزرگی در مسیر نیروهای متجاوز تحت امرِ «رجب طیب اردوغان» به وجود آمده است و آن، نیروهای «حشد الشعبی» هستند؛ نیروهایی که طی روزهای اخیر صراحتا نظامیان ترکیه را تهدید به انجام عملیات نظامی علیه آنها کردند.

در همین ارتباط، «حشدالشعبی» عراق اعلام کرد: «ما پاسخ کوبنده ای از خود نشان خواهیم داد که در صحنه میدانی مشخص خواهد شد». «احمد الاسدی» سخنگوی حشدالشعبی عراق در بیانیه منتشره در پایگاه رسمی این نیروها گفت: «ما، بله ما مردان عراق و حشدالشعبی و نیروهای امنیتی واکنش کوبنده ای خواهیم داشت که هنگام رویارویی مردان در میدان مشخص خواهد شد». وی افزود: «در آن زمان خواهیم دید که چه کسی حد و حدود خود را نگه خواهد داشت و بینی اش به خاک مالیده می شود».

از سوی دیگر، «هادی العامری» دبیر کل سازمان بدر و از فرماندهان نیروهای مردمی عراق از رئیس جمهور ترکیه خواست که نیروهایش را از اراضی عراق خارج کند و حاکمیت عراق را خدشه دار نکند. وی افزود: «زبان زور و کبر و غرور بی فایده است. به نیروهای ترکیه اجازه تعدی به حاکمیت عراق داده نخواهد شد. ادبیات زورگویی و فرعونی گری که اردوغان به آن روی آورده است فایده ای به دنبال ندارد».

العامری: اگر نیروهای ترکیه به ماندن در اراضی عراق اصرار کنند، خودشان را سرزنش خواهند کرد و این اقدام، چیزی جز پشیمانی برایشان به بار نمی آورد هادی العامری تهدید کرد: «اگر نیروهای ترکیه به ماندن در اراضی عراق اصرار کنند، خودشان را سرزنش خواهند کرد و این اقدام، چیزی جز پشیمانی برایشان به بار نمی آورد. هرکه به دنبال نقض حاکمیت عراق باشد در توهم است. عراق ضد هر طمع ورزی می ایستد. عراقی ها توان خود را در جنگ ضد داعش و نابودی آن اثبات کرده اند. هر می خواهد شانسش را بیازماید، این کار را بکند». وی افزود: «عملیات تا آزاد سازی همه اراضی عراق از لوث داعش ادامه می یابد. سه نبرد بیشتر نمانده است؛ نینوا و الحویجه و شمال حدیثه تا القائم در غرب الانبار».

پس از مخالفت رسمی و قطع دولت عراق به ریاست «حیدر العبادی» با حضور نیروهای ترکیه ای در خاک عراق و مشارکت آنها در عملیات موصل، شرایط برای دولت آنکارا بیش از پیش سخت شد. دولت ترکیه امیدوار بود تا حتی اگر با سدّ «حشد الشعبی» مواجه می شود، دولت بغداد در قبال آن موضع منفعلانه‌ای اتخاذ کند تا بدین ترتیب بتواند اهداف خود را در شهر موصل و در حمایت از تروریست های تکفیری داعش عملیاتی سازد. اکنون آنکارا به خوبی می‌داند بقای بیشتر نیروهای تُرک در موصل و پافشاری بر حضور آنها در عملیات آزادسازی این شهر به قیمت مقابله رو در رو با «حشد الشعبی» تمام خواهد شد.

بدون شک دولت و مردم عراق نیز از نیروهای «حشد الشعبی» در صورت ظهور و بروز هرگونه درگیری احتمالی با نیروهای ترکیه ای در موصل حمایت می کنند؛ مسأله‌ای که خروج مفتضحانه نظامیان ترکیه ای از خاک عراق را به دنبال خواهد داشت. دولت ترکیه امیدوار بود تا کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های گسترده ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی برای کنار گذاشته شدن «حشد الشعبی» از عملیات آزادسازی موصل کارگر بیفتد. حال که چنین اتفاقی رخ نداده است، معادلات مسئولان آنکارا به شدت پیچیده شده، به گونه‌ای که می‌دانند پیش از مشارکت در عملیات آزادسازی موصل باید از زیر تیغ «حشد الشعبی» بگذرند.