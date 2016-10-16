العبادی: هرگز اجازه مشارکت ترکیه در عملیات موصل را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نخست وزیر عراق در سخنانی بر عدم اجازه به نظامیان خارجی برای حضور در خاک این کشور تاکید کرد.

بر اساس این گزارش «حیدرالعبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در سخنانی تاکید کرد که به هیچ وجه به نظامیان ترکیه اجازه نخواهد داد در عملیات آزادسازی موصل شرکت کنند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: فقط نیروهای عراقی در عملیات های میدانی حضور دارند و شهرها را آزاد می کنند. غیر از نظامیان ترکیه که در بعشیقه هستند، هیچ نظامی دیگری در خاک عراق وجود ندارد.

نخست وزیر عراق افزود: از آنکارا می خواهیم که نظامیان خود را از اراضی عراق خارج کند. باید ثابت کنند که ما اعزام نظامیان را خواستار شده ایم.

گفتنی است یک منبع سیاسی آگاه عراقی از شروع عملیات موصل از فردا(دوشنبه) با مشارکت نیروهای پلیس، حشدالشعبی و پیشمرگه و دیگر نیروها و حمایت هوایی برای رهایی این شهر از لوث داعش خبر داد.