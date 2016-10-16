  1. استانها
  2. مرکزی
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس:

شهرداری اراک پرداخت حقوق معوق کارکنان را در اولویت قرار دهد

شهرداری اراک پرداخت حقوق معوق کارکنان را در اولویت قرار دهد

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس گفت: طبق آنچه که دولت مدنظر قرار داده، اولویت در پرداخت های معوق سازمان ها باید حقوق پرسنل باشد، بنابراین شهرداری اراک نیز به این مهم توجه کند.

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دولت پرداخت معوقات پرسنل را در اولویت امور پرداختی سازمان ها قرار داده و در این راستا شهرداری اراک هم باید مساله پرداخت حقوق معوق پرسنل را به عنوان اولویت مدنظر قرار دهد.

وی افزود: شهرداری قطعا منابع درآمدی دارد و نمی توان گفت هیچ بودجه ای در دست ندارد، بنابراین به جای هزینه کرد بودجه ها به صورت بی محابا در برخی امور، ابتدا باید حقوق پرسنل خود را پرداخت کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تاکید کرد: شهرداری ها نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند که منابع درآمدی دارند و از نظر مالی مستقل هستند اما به هر حال باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند.

کریمی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای شرکتی در شهرداری اراک چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و نمایندگان مجلس شهرستان نیز در این مورد تذکرات و تاکیدات رسمی و غیر رسمی به شورای شهر اراک داشته اند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: قطعا این روند مناسب نیست و نمی توان انتظار داشت نیروهایی که در امور شهری خدمات انجام می دهند و چند ماه است حقوق دریافت نکرده اند انگیزه ای برای کار مطلوب و مسئولانه داشته باشند.

وی خاطرنشان ساخت: اولویت گذاری مناسب در پرداخت ها باید مدنظر شهرداری قرار گیرد و هر سازمانی باید نسبت به وضعیت و شرایط کارکنان خود، احساس مسئولیت داشته باشد چرا که این مسائل باعث بروز نارضایتی و مشکلات بعدی می شود.

کد مطلب 3797087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بنده جزء یکی از صدها نفر کارگر شهرداری ودربخش فضای سبز مشغول بودم که اواسط اردیبهشت فضای سبز مرا مشغول به کار کرد وچند روز پیش یعنی 10مهر به خاطر اینکه میگویند کار فصلی است ،اخراج کردند.وبا این شرایط هم هر چه کار کردیم حقوقهایمان را به صورت چند فقره ای وخورده واریز میکردند.یک هفته پیش تازه حقوق مرداد را تسویه کردن وهنوز حقوق شهریور ما ه کارگران را ندادند.تماس هم که میگیریم جوابشان این است(بگذارید رییس جمهور بیاید تا مقداری علی الحساب برایتان واریز میکنیم)من میخواهم بدانم حقوق ما ومشکلات اجاره و...چه ربطی به حضور وامدن نیامدن کسی دارد .از جناب کریمی نماینده محترم بسیار ممنونیم که حداقل سخنی در مورد مشکلات ما کارگران بیان نمودند امیدواریم که خدا اجرشان بدهد وموفق باشند.یکی از کارگران فصلی فضای سبز.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه