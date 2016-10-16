شهرداری اراک پرداخت حقوق معوق کارکنان را در اولویت قرار دهد

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دولت پرداخت معوقات پرسنل را در اولویت امور پرداختی سازمان ها قرار داده و در این راستا شهرداری اراک هم باید مساله پرداخت حقوق معوق پرسنل را به عنوان اولویت مدنظر قرار دهد.

وی افزود: شهرداری قطعا منابع درآمدی دارد و نمی توان گفت هیچ بودجه ای در دست ندارد، بنابراین به جای هزینه کرد بودجه ها به صورت بی محابا در برخی امور، ابتدا باید حقوق پرسنل خود را پرداخت کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تاکید کرد: شهرداری ها نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند که منابع درآمدی دارند و از نظر مالی مستقل هستند اما به هر حال باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند.

کریمی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای شرکتی در شهرداری اراک چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و نمایندگان مجلس شهرستان نیز در این مورد تذکرات و تاکیدات رسمی و غیر رسمی به شورای شهر اراک داشته اند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: قطعا این روند مناسب نیست و نمی توان انتظار داشت نیروهایی که در امور شهری خدمات انجام می دهند و چند ماه است حقوق دریافت نکرده اند انگیزه ای برای کار مطلوب و مسئولانه داشته باشند.

وی خاطرنشان ساخت: اولویت گذاری مناسب در پرداخت ها باید مدنظر شهرداری قرار گیرد و هر سازمانی باید نسبت به وضعیت و شرایط کارکنان خود، احساس مسئولیت داشته باشد چرا که این مسائل باعث بروز نارضایتی و مشکلات بعدی می شود.