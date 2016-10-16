جذب ۴۸ درصدی تسهیلات رونق تولید در استان گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان محمدعلی نجفی اظهار کرد: ۴۰۱ واحد تولیدی در حوزه های کشاورزی و صنعت از تسهیلات بانکی بهرمنده شده اند.

وی با بیان اینکه رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی از مهم ترین اولویت های مسئولان در استان است، میزان این تسهیلات را ۲۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: سهم استان گیلان از تسهیلات رونق تولید در سال جاری ۴۷۰ میلیارد تومان بوده که تا کنون ۴۸ درصد آن جذب شده است.

استاندار گیلان به نرخ ۹.۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان در سه ماهه نخست سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: به رغم افزایش نرخ بیکاری در کل کشور خوشبختانه در استان گیلان شاهد کاهش این نرخ بوده ایم.

وی با بیان اینکه به گفته مرکز آمار در فصل بهار گیلان در جایگاه هشتم کمترین نرخ بیکاری در کل کشور قرار گرفت، تصریح کرد: ایجاد فضای مثبت کسب و کار، فعال شدن بخش های کشاورزی و صنعتی، تجاری، گردشگری از جمله دلایل کسب این موفقیت بوده است.

نجفی با تأکید برتلاش بیشتر همه مسئولان در حوزه های مختلف، اظهار کرد: هنوز تا آنچه که مطالبه و انتظار مردم استان است فاصله وجود دارد.

وی فراهم کردن هرچه بیشتر فضای اشتغال را موجب بهبود وضعیت موجود عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به این هدف نیازمند توسعه شرکت های دانش بنیان و فراهم کردن امکانات لازم در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان و جوانان جویای کار هستیم.

استاندار گیلان در ادامه به تحقق شعار سال و بیانات مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: اهتمام مدیران دستگاه های مختلف در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است و باید مشکلات را در قالب اقتصاد مقاومتی شناسایی و برطرف کنیم.