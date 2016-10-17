بالغ بر ۲۹۰۰ عدد سکه مربوط به دوره اسلامی در دهگلان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان، علی امیدی گفت: طی عملیاتی که با همکاری نیروهای خدوم انتظامی، مسئول و یگان حفاظت شهرستان دهگلان صورت گرفت مجموعه ای متشکل از ۲ هزار و ۹۱۵ سکه مربوط به قرون ششم هجری شمسی در شهرستان دهگلان کشف و ضبط شد.

وی عنوان کرد: این سکه ها که در یک روی آن ((لا إله إلا الله محمد رسول الله)) و در روی دیگر آن ((سلطان جلال الدین و... و.)) حک شده است، اصل بوده و از قاچاقچیان مواریث فرهنگی در مورخ ۲۴ مهرماه امسال کشف شده است.

وی ادامه داد: این سکه ها طی مراحل قانونی به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان برای بررسی و مطالعه به لحاظ تاریخی و باستانشاسی تحویل داده شد.

مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دهگلان بیان کرد: همکاری بی نظیر نیروی انتظامی و یگان حفاظت استان و شهرستان دهگلان موجب شد که طی یک عملیات این آثار ارزشمند کشف و ضبط شود و از خروج آن از مرزهای کشور جلوگیری به عمل آید.

امیدی اضافه کرد: با توجه به اینکه این سکه ها اصل و دارای اهمیت تاریخی زیادی است می تواند راهگشای شناسایی بیش از پیش تاریخ گذشتگان باشد.

وی ادامه داد: بدون شک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان برای نجات مواریث فرهنگی به همکاری نزدیک و دلسوزانه مردم شریف استان برای شناسایی نابودگران مواریث فرهنگی بسیار نیازمنداست.

وی بیان کرد: امید است همواره این همکاری بیشتر و بیشتر شود چرا که بدون همدلی مردم نمی توان از آثار و ابنیه های باستانی و تاریخی استان حفاظت کرد.