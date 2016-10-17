علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات سوریه و جبهه مقاومت در روزها و هفته‌های اخیر اظهار داشت: به نظر من، وضعیت کشور سوریه روز به روز به سمت تحکیم حاکمیت دولت قانونی این کشور و تضعیف سیاست‌های آمریکا و گروه‌های تروریستی پیش می‌رود.

وی افزود: حضور پررنگ و تمام عیار روسیه نیز که منجر به استقرار سامانه S۴۰۰ شده، باعث شده است تا شرایط بیش از گذشته بهبود یابد و منجر به عقب‌نشینی نسبی آمریکایی‌ها شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اصرار آمریکایی‌ها برای برقراری آتش‌بس در حلب را نشانه‌ای از موفقیت نیروهای ارتش و مقاومت مردمی سوریه خواند و گفت: این مساله نشان می‌دهد که حلقه محاصره برای تروریست‌ها تنگ‌تر شده و سیاست های منطقه‌ای آمریکا و هم‌پیمانان آن بیش از گذشته با ناکامی مواجه شده است.

سیاست‌های ترکیه نسبت به سوریه و عراق به ضرر خودش تمام خواهد شد

بروجردی گفت: این قبیل پیشنهادها برای برقراری آتش‌بس بیشتر به ایجاد یک تنفس برای به تعویق انداختن شکست نهایی شبیه است؛ البته ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه نیز از پدیده‌های جدیدی است که حتما مانند اشتباهات قبلی ترکیه به ضرر این کشور تمام خواهد شد.

وی تصریح کرد: ترکیه چاره ای ندارد جز اینکه سیاست خود را در قبال سوریه و عراق تغییر دهد؛ چرا که عراقی‌ها به شدت نسبت به حضور نیروهای ترک در داخل خاک خود معترض هستند و اخیرا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده‌اند.

دولت بعد از برجام، فرصت بیشتری برای پرداختن به منطقه پیدا کرده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، همچنین به سیاست های منطقه ای دولت یازدهم اشاره کرد و اظهار داشت: سفر اخیر رئیس جمهور به منطقه جنوب شرق آسیا یک حرکت لازم و ضروری بود؛ هم با آمریکای لاتین و هم شرق آسیا و به خصوص با همسایگان در غرب آسیا باید سیاست فعال‌تری در پیش گرفته شود.

بروجردی گفت: به نظر می‌رسد پس از توافق هسته ای فرصت بیشتری برای دولت و وزیر امور خارجه پیش آمده است تا بیشتر به مسائل منطقه بپردازند؛ البته به دلیل تاثیرگذاری منفی عربستان در منطقه و صرف هزینه های فراوان برای حرکت‌های تخریبی که ناشی از شکست های متعدد آل سعود در عراق، سوریه و لبنان است، قدری شرایط پیچیده‌تر شده است.

وی با اشاره به تشدید جنایات آل سعود در یمن افزود: این حرکت عربستان نسبت به یک کشور مسلمان و عرب در جهان اسلام، آثار زیان باری در بلندمدت برای خود سعودی‌ها خواهد داشت و بذر کینه نسبت به آل سعود را هم در دل ملت یمن کاشته اند که آثار آن تا سال های طولانی آینده استمرار خواهد داشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: با وجود آنکه بیش از ۱۰ هزار انسان بی‌گناه را در یک سال و نیم اخیر به شهادت رسانده اند و بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی کشور یمن را از بین برده‌اند، اما باز هم عربستان نتوانسته است اهداف خود را در این کشور مقاوم پیش ببرد.