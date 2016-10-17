برای سوخت رسانی در ایام اربعین آمادگی کامل داریم

علی حکمت در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری نشستی با جایگاه داران اظهار کرد: در این نشست در خصوص نحوه سوخت رسانی در ایام اربعین توضیحات لازم ارائه شد.

وی با بیان اینکه تمامی امکانات مورد نیاز برای سوخت رسانی در ایام اربعین مهیا است، افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده دو دستگاه سیار سوخت رسان در مسیر و محل شلمچه جهت سوخت رسانی در ایام اربعین مستقر می شوند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان اضافه کرد: همچنین به منظور رفاه حال زائران، جایگاه ورودی خرمشهر مجهز به دستگاه سوخت سی. ان. جی شد.

حکمت تصریح کرد: در زمان حاضر تیمی متشکل از واحد عملیات، فنی و ایمنی با همراهی بخش خصوصی(جایگاه داران) آماده ارائه خدمات بیشتر در مواقع نیاز هستند.

وی بار دیگر ضمن اعلام آمادگی کامل واحد متبوعه خود در ارائه خدمات سوخت رسانی به خودروهای حامل زائران اربعین گفت: مشکلی در تامین و توزیع سوخت مورد نیاز به هر میزان، مشکلی نداریم.

به گفته حکمت، حجم سوخت توزیع شده در اربعین سال گذشته نسبت به روزهای عادی ۳۰درصد افزایش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: طبق تمهیدات اتخاذ شده هیچ گونه کمبودی در زمینه فرآورده های نفت و گاز، بنزین و گاز مایع احساس نمی شود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان در پایان بیان کرد: بر اساس نیازسنجی کارشناسان این شرکت که در قالب بازدیدهای میدانی انجام می شود، در صورت لزوم فرآورده های مورد نیاز در کمترین زمان ممکن و با سرعت و دقت تامین و توزیع می شود.