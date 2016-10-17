مبادلات بانکی ایران با دنیا هنوز دچار مشکل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیبنیا در دیدار با وزیر اقتصاد لوکزامبورگ، ضمن ابراز علاقهمندی دولت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریهای مالی و تجاری با لوکزامبورگ، تمرکز فعالیتهای مالی بینالمللی در این کشور را زمینه مناسبی برای توسعه اینگونه همکاریهای دوجانبه توصیف کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کشورهای حوزه "بنلوکس" (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) از شرایط بسیار خوبی برای برقراری رابطه با ایران برخوردارند، سطح روابط ایران با لوکزامبورگ را بسیار پایینتر از انتظار خواند و گفت: با توجه به قابلیتهای کشور شما، ارتباط بین بانکهای دو کشور میتواند بسیار سازنده و مناسب باشد.
وی با بیان اینکه بعد از رفع تحریمهای بانکی ایران، هنوز موانعی در برقراری روابط کارگزاری بین بانکی ایران با بانکهای بزرگ از سوی آمریکا وجود دارد، افزود: البته طی مذاکرات هفتههای اخیری که با روسای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و نیز وزرای اقتصاد آلمان، ایتالیا و فرانسه داشتم، همه تاکید داشتند که نهایت تلاش خود را برای حل هر چه سریعتر مشکلات موجود و برقراری روابط کارگزاری بانکی ایران انجام خواهند داد.
طیبنیا حوزه مناسب دیگر توسعه همکاریهای دو جانبه ایران و لوکزامبورگ را "نهادهای مالی و بازار سرمایه" دو کشور خواند و گفت: شرکتهای بزرگ ایرانی میتوانند اوراق بدهی خود را در بازار لوکزامبورگ منتشر کنند.
وی با بیان اینکه "رابطه بین نهادهای مسئول بازار سرمایه دو کشور نیز میتواند در این خصوص بسیار کارساز باشد" ادامه داد: در حال حاضر بیشترین بازدهی و کمترین ریسک سرمایهگذاری در منطقه، مربوط به ایران با نرخ تورم هشت درصدی و سود اوراق حدود ۱۸ درصدی است که چنین نرخ بازدهی را در هیچ کجا دنیا نمی توانید پیدا کنید.
وزیر اقتصاد کشورمان گفت: دولت و شرکتهای ایرانی از سابقه بسیار خوبی در دنیا برخوردار هستند و در طول زمان، هرگز شاهد نکول از سوی آنها نبودهایم؛ همچنین، به دلیل سود بالای سرمایهگذاری در کشور، در ایام اخیر، شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار سرمایه ایران نیز هستیم.
طیب نیا در ادامه پیشنهاد کرد، ایران با لوکزامبورگ، یک برنامه اقدام، با زمان بندی مشخص به منظور فراهم کردن زمینه توسعه همکاری ها تدوین کنند.
همچنین اتی اشنایدر، معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ نیز طی سخنانی در جریان این دیدار، اظهار داشت: من آینده بسیار درخشانی را برای توسعه همکاریها، فعالیتها و قراردادهای دوجانبه ایران و لوکزامبورگ میبینم، به ویژه در ارتباط با قرارداد حمایت از سرمایهگذاری متقابل دو کشور که قرار است در پایان همین ماه میلادی به امضا برسد.
وی افزود: همچنین در زمینه قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نیز علاقمندم مذاکراتی به منظور همکاریهای بیشتر دو کشور انجام شود؛ در عین حال ما میتوانیم در خصوص همکاری بین دانشگاه ها و مراکز فنآوری دو کشور که میدانیم ایران و لوکزامبورگ، هر دو دستاوردهای زیادی در این ارتباط دارند، اقدامات موثری انجام دهیم.
وزیر اقتصاد لوکزامبورگ افزود: توسعه همکاریهای شرکت های تجاری ایران و لوکزامبورگ از اهمیت زیادی برخوردار است و در همین راستا بنده، برای اولین بار، با خودم هیات و نمایندگان بخش های تجاری مختلف کشورم را به ایران آورده ام تا بتوانند با همکاران خودشان در بخش تجارت ایران، دیدار و رایزنی کنند.
وی در پایان با بیان اینکه کشور لوکزامبورگ، سالانه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد یورو از محل فعالیتها و معاملات مالی و بانکی کسب درآمد میکند، اظهار داشت: توسعه همکاریهای بین بانکی دو کشور برای ما مهم است و بسیار تمایل داریم با مقامات ایرانی در این ارتباط همکاری داشته باشیم.
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