نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی افتتاح شد

به گزارش مهر، حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی که عصر امروز، ۲۶ مهرماه در تالار وحدت و با حضور حجتالاسلام نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه انتقال مفاهیم ارزشمند مذهبی است چرا که ما معتقد هستیم لباس یکی از ابزارهای مهم برای انتقال این ارزشها است و همانگونه که میتوانیم از یک تصویر برداشتهای مختلفی داشته باشیم با لباس نیز میتوانیم مفاهیم ارزشی زیادی را منتقل کنیم.
دبیر کارگروه مد و لباس کشور اظهار امیدواری کرد که این نمایشگاه بتواند در مسیر انتقال ارزشها و فرهنگ عاشورایی جریانساز و الگوساز باشد و افزود: امیدواریم در سالهای آتی بتوانیم با کمک طراحان نمایشگاهی کاربردیتر و مفهومیتر برگزار کنیم.
علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد نیز با بیان اینکه حوزه فرهنگ یک حوزه پرتلاطم است که به حمایت مجلس نیازمند است، گفت: خوشحالم که میبینم در این نمایشگاه علاوه بر بخش دولتی اصناف و بخش خصوصی نیز حضور دارند.
وی افزود: لباس یک بحث نمادین است و اصولاً ارزیابی هویت انسانها و طبقه اجتماعی آنها با لباس صورت میگیرد. لباس یکی از مهمترین نهادهای هویتی بشر است که نوع نگاه فرد به جامعه و نوع شناخت او از مسائل را نشان میدهد.
معاون هنری وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: بنده بارها مطرح کردهام که باید نمایشگاههای مد و لباس و جشنوارههای فجر را به صورت محتوایی برگزار کنیم و آنچه را ارائه دهیم که جامعه اسلامی ما به عنوان یک جامعه با هویت و صاحب نظر از ما مطالبه میکند.
مرادخانی تصریح کرد: جامعه ما جامعهای است که صاحب لباس بوده و در زمینه لباس صاحبظر است و باید بتوانیم دوباره ارزشهایمان در حوزه لباس را بازنمایی و حتی آنها را به جامعه جهانی منتقل کنیم.
وی با تاکید بر نقش مهم دیپلماسی فرهنگی در حوزه مد و لباس گفت: چنانچه بتوانیم اجناسی با کیفیت ارائه دهیم خواهیم توانست دیپلماسی فرهنگی را از طریق لباس محقق کنیم و امیدواریم هرچه سریعتر با انجام اقدامات بیشتر به جایگاه مطلوبی دست پیدا کنیم به گونهای که حتی یک جریان اقتصادی مطلوب نیز به دنبال این فرهنگسازی ایجاد شود.
مرادخانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا برای نهادینه شدن این حرکت حمایتهای لازم را انجام دهند.
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