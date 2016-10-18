سلامت زیست محیطی واحدهای صنعتی شهر قدس در وضعیت مطلوبی است

حسن عقبایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت تأمین سلامت زیست محیطی در فعالیت های صنعتی و تولیدی اظهار داشت:خوشبختانه در شهرستان قدس با معضل خاصی در این خصوص مواجه نیستیم و آلایندگی زیست محیطیِ مراکز صنعتی و تولیدی، کنترل شده و استاندارد است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قدس عنوان کرد:توأمان با ضرورت فعالیت واحد های تولیدی، کنترل و مهار سطح آلایندگی ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و همواره این اصل مورد توجه متولیان واحدها و مراکز تولیدی قرار داشته است.

وی افزود:در صورت تعیین حریم واحد های صنعتی، نصب و تعبیه سیستم های تصفیه در این خطه از غرب استان تهران با سهولت هر چه بیشتری انجام خواهد شد.

عقبایی گفت:تنوع و کثرت واحدهای صنعتی در شهرستان قدس قابل توجه است و از این ظرفیت می توان به نحو شایسته ای در ارتقای سطح تولید و اشتغالزایی بهره برد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قدس عنوان کرد:با عنایت به اهمیت مولفه تولید و فعالیت های صنعتی، یکی از اولویت های اساسی ما در این منطقه به رفع موانع و تسهیل شرایط برای فعالان این عرصه معطوف می شود و تحقق اهداف مورد نظر در این بخش از طریق کمیته رفع موانع تولید با دقت نظر بسیار پیگیری و عملیاتی خواهد شد.

وی یادآور شد:امید است با همگرایی و همیاری سازنده، شهرستان قدس به توفیقات هر چه بیشتری در بخش صنعت، معدن و تولید دست یابد که بدون تردید با تحقق اهداف از پیش تعیین شده نه تنها مردم این شهر بلکه استان تهران از منافع و توانمندی های این شهرستان بهره مندی مضاعفی خواهند داشت.