مایکل مور با ساخت فیلمی درباره ترامپ همه را غافلگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مور با توییتی اعلام کرد: «مایکل مور در ترامپ‌لند» برای نخستین بار سه‌شنبه شب (۲۷ مهرماه) در مرکز IFC نیویورک به نمایش درمی‌آید و پس از آن یک هفته در نیویورک و لس‌آنجلس نمایش آن ادامه خواهد داشت.

این فیلم در واقع تلاشی از مور برای به صحنه بردن یک نمایش یک نفره روی صحنه است که فعالیت ترامپ در اوهایو را تصویر کرده و مایکل مور آن را دو هفته پیش در دو شب پیاپی در اوهایو فیلمبرداری کرده است.

مایکل مور که از مخالفان دونالد ترامپ در انتخابات این دوره آمریکا است، در افتتاحیه این فیلم به تماشاگران گفت:‌ سعی داریم تا آنجا که ممکن است آمریکایی‌های بیشتری این فیلم را تماشا کنند.

مور در این مستند می گوید اوهایو سرزمین ترامپ است و پیش بینی می‌کند که با وجود او آمریکا به کجا می‌رود.

مستند «بعد به کجا حمله‌ کنیم» به کارگردانی مایکل مور نخستین اثر مایکل مور در ۶ سال اخیر بود که سال پیش در جشنواره تورنتو نمایش داده شد.

مور با ساخت مستند «بولینگ برای کلمباین» برنده جایزه اسکار شد و «فارنهایت ۱۱ / ۹» او نیز با هدف مقابله با جرج بوش در انتخابات ساخته شده بود و در نهایت فروشی ۲۲۲ میلیون دلاری در سراسر جهان را ثبت کرد و در آمریکا نیز ۱۱۹.۲ میلیون دلار فروخت.