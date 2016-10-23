۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۳

هفته نهم لیگ برتر انگلیس؛

توقف منچستر سیتی برابر ساوتهمپتون/ تیم گواردیولا باز هم نبرد!

تیم فوتبال منچستر سیتی با وجود تساوی مقابل ساوتهمپتون بار دیگر به صدر جدول لیگ برتر انگلیس بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس روز یکشنبه با برگزاری دیدار تیم های منچستر سیتی و ساوتهمپتون ادامه یافت. در این بازی که به میزبانی سیتی در ورزشگاه اتحاد برگزار شد شاگردان پپ گواردیولا برابر حریف خود یک بر یک متوقف شدند.

نیمه اول این بازی با حساب یک بر صفر به سود ساوتهمپتون خاتمه یافت. ناتان ردموند در دقیقه ۲۷ روی اشتباه مدافعان سیتی دروازه این تیم را گشود. از ابتدای نیمه دوم شاگردان گواردیولا  فشار زیادی را روی دروازه حریف وارد کردند و در دقیقه ۵۵ توسط ایهیناچو به گل تساوی دست یافتند.

بعد از این گل تلاش شاگردان پپ گواردیولا برای پیروز شدن فایده نداشت و این تیم در سومین بازی متوالی خود در لیگ برتر برنده نشد. سیتی در لیگ قهرمانان اروپا نیز برابر بارسلونا تحقیر شد.

با وجود این تساوی البته منچستر سیتی ۲۰ امتیازی شد و بخاطر تفاضل گل بهتر نسبت به آرسنال در صدر جدول لیگ برتر انگلیس ایستاد.

