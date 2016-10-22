حاشیه های تخریب پل ۱۵ خرداد ورامین/پیگیری مسئولان شهری ادامه دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-سید محمدحسن محمودی: تخریب بخشهایی از پل کارخانه قند ورامین و آغاز عملیات عمرانی برای احداث زیرگذر ۱۵ خرداد، خبرساز شده است.
تخریب پل کارخانه قند در شرایط کنونی موافقان و مخالفانی دارد، بهطوریکه برخی از مسئولان اعتقاددارند که باید ابتدا راههای دسترسی مردم احداث و سپس عملیات عمرانی ساخت زیرگذر از سر گرفته شود، اما عدهای دیگر تسریع در اجرای پروژه را مورد تأکید قرار داده و عدهای نیز معتقدند که تنها احداث پل روگذر نظیر پل امام رضا(ع) میتواند نیاز مردم ورامین را تأمین کند.
به هر ترتیب نحوه اجرای پروژه زیرگذر ۱۵ خرداد که بخشی از پروژه قطار حومهای تهران-گرمسار محسوب میشود، خبرساز شده و همین امر زمینه را برای برگزاری نشستهای مختلف در ورامین فراهم ساخته است.
طی روزهای اخیر مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین با مدیران شرکت راهآهن و پیمانکار پروژه جلساتی را برگزار کرده و مهمترین مشکلات پیش رو در مسیر تخریب پل کارخانه قند را موردبررسی قراردادند.
یکی از بهترین ایستگاههای راهآهن در ورامین احداث میشود
رضا شاکری مدیرکل راهآهن استان تهران در نشست با مسئولان شهری ورامین وعده داد تا یکی از بهترین ایستگاههای راهآهن در این منطقه ساخته شود.
وی در این نشست اظهار داشت: یکی از بهترین ایستگاههای راهآهن در ورامین ساخته خواهد شد و بر اساس تمهیدات اندیشیده شده، شرکت راهآهن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان فعالیت عمرانی در این منطقه انجام خواهد داد.
به وزارت راه و شهرسازی پیشنهادشده است که بهجای ساختن زیرگذر برای عبور و مرور مردم، راهآهن از زیرگذر عبور کندو این امر یک خدمت بزرگ به مردم منطقه محسوب میشودهمچنین سید حسین نقوی حسینی طی روزهای اخیر در نامهای خطاب به وزیر راه و شهرسازی، دغدغههای خود را درباره احداث زیرگذر ۱۵ خرداد در ورامین اعلام کرد.
وی در ۲۳ مهرماه سال جاری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از مفاد نامه خود به وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: به وزارت راه و شهرسازی پیشنهادشده است که بهجای ساختن زیرگذر برای عبور و مرور مردم، راهآهن از زیرگذر عبور کندو این امر یک خدمت بزرگ به مردم منطقه محسوب میشود.
نقوی حسینی ادامه داد: با اجرای این طرح و عبور راهآهن از زیرگذر، دوتکه شدن شهر ورامین توسط راهآهن برای همیشه از بین خواهد رفت و باید از همه ظرفیتهای موجود برای اجرای بهترین طرح در این زمینه استفاده شود تا مردم منطقه در آسایش و امنیت بیشتری به سر ببرند.
تخریب پل ۱۵ خرداد برخلاف توافق صورت گرفته است
با اینحال نحوه تخریب پل کارخانه به شیوه فعلی، منتقدانی را دارد که رییس شورای اسلامی شهر ورامین یکی از آنهاست.
سید رضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر ورامین معتقد است که عدم ایجاد راه دسترسی قبل از تخریب پل کارخانه قند یک اشتباه بوده است.
احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که احداث زیرگذر ۱۵ خرداد مصوبه شورای اسلامی ورامین است، اظهار داشت: در نشستها و توافقاتی که شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین با مجموعه راهآهن انجام داد، احداث زیرگذر ۱۵ خرداد به تصویب رسید.
وی افزود: درباره احداث زیرگذر و روگذر در این منطقه بحثهای فراوانی شد و درنهایت اجرای طرح زیرگذر ۱۵ خرداد به تصویب رسید و امروز باید مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین و توافقهای صورت گرفته دنبال شود.
تخریب پل ۱۵ خرداد بدون برنامه انجام شد
احمدی ادامه داد: امروز شرکت راهآهن و پیمانکار پروژه برخلاف توافق صورت گرفته و مصوبه شورای شهر در حال انجام عملیات بوده و کار از دست شورای شهر خارجشده و ضرر این موضوع را مردم میبینند.
رییس شورای اسلامی شهر ورامین گفت: ابتدا باید راههای دسترسی مردم ورامین فراهمشده و به مدت یک هفته تا ۱۰ روز تردد در آن انجام شود و پس از طی مراحل قانونی، مراحل تخریب پل و احداث زیرگذر اجرایی گردد، اما این موارد رعایت نشده است.
امروز اجرای این پروژه به دلیل عدم رعایت پیشنیازهای آن، شرایطی را فراهم کرده که شاهد ترافیک سنگین خودروها هستیم و این امر نشاندهنده عدم برنامهریزی برای برداشتن پل ۱۵ خرداد استوی تأکید کرد: امروز اجرای این پروژه به دلیل عدم رعایت پیشنیازهای آن، شرایطی را فراهم کرده که شاهد ترافیک سنگین خودروها هستیم و این امر نشاندهنده عدم برنامهریزی برای برداشتن پل ۱۵ خرداد است.
شهردار ورامین بر روی تسریع و اجرای مطلوب زیرگذر ۱۵ خرداد تأکید داشته و اعتقاد دارد که مدیریت شهری هرگونه همکاری و تعامل را با مجموعه شرکت راهآهن برقرار ساخته است.
مدیریت شهری به دنبال تحقق وعدههای دادهشده است
شهردار ورامین در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که مدیریت شهری به دنبال تحقق وعدههای دادهشده است، اظهار داشت: شهرداری تلاش دارد تا با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود، توسعه شهری ورامین را شتاب بخشد.
علی حیدریان با تأکید بر این نکته که ایجاد آسایش در رفت و آمد شهروندان ازجمله موضوعاتی است که در دستور کار شهرداری ورامین قرار دارد، افزود:ایجاد آسایش در رفت و آمد مردم یکی از موضوعات و اولویتهایی است که از سوی شهرداری ورامین دنبال میشود.
حیدریان با تأکید بر این نکته که مسئولان شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران تابلوی زمانی برای اجرای پروژه زیرگذر ۱۵ خرداد را در محل احداث پروژه نصبکردهاند، ادامه داد: پیمانکار این پروژه وعده داده است تا زیرگذر ۱۵ خرداد ظرف مدت ۱۸۱ روز اجرایی شود و امیدواریم تا وعده دادهشده، تحقق یابد.
شهردار ورامین گفت: مدیریت شهری ورامین حافظ منافع شهروندان بوده و در این راستا بر تسریع و اجرای پروژه زیرگذر ۱۵ خرداد تأکید دارد.
نشستهای تخصصی شهرداری ورامین با مسئولان شرکت راهآهن
وی با تأکید بر این نکته که جلسات و نشستهای تخصصی با مسئولان شرکت راهآهن و پیمانکار پروژه برگزارشده است، ادامه داد: درخواستها و نظرات شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین به اطلاع پیمانکار و مسئولان شرکت راهآهن استان تهران رسیده است.
وی با اشاره به دستاوردهای نشست با مسئولان شرکت راهآهن یادآور شد: مسئولان شرکت راهآهن و پیمانکار پروژه توافق کردند تا در مسیر تهران به ورامین که هماکنون در حال اجرا بوده، مسیر عابر پیاده را فراهم کنند.
توافق با مالکین برای احداث و تکمیل راههای دسترسی در دستور کار قرار دارد
حیدریان متذکر شد: از طرف دیگر در مسیر شمالی پروژه یعنی از ورامین به تهران نیز با مالکینی که در طرح قرار میگیرند، نشستی برگزار و توافقات لازم برای ایجاد راه دسترسی ورامین به تهران انجام پذیرد که این مهم نیز توسط راهآهن عملیاتی خواهد شد.
شهردار ورامین با اشاره بهشرط تعیینشده برای تخریب لاین ورامین به تهران پل کارخانه قند ادامه داد: تا زمانی که راه دسترسی خیابان نامجو ایجاد نشود، شرکت راهآهن اجازه تخریب لاین ورامین به تهران را بر روی پل کارخانه قند نخواهد داشت.
حیدریان با تأکید بر این نکته راه دسترسی در مسیر روغنکشی نیز فراهم میشود، اضافه کرد: مقررشده تا شرکت راهآهن، مسیر روغنکشی را زیر آسفالت برده تا راه دسترسی فراهم شود.
وی از آمادگی شهرداری ورامین برای اجرای مطلوب این پروژه خبر داد و متذکر شد: شهرداری ورامین آمادگی کامل دارد تا همکاری لازم را با شرکت راهآهن و پیمانکار پروژه برای اجرای هر چه مطلوبتر زیرگذر ۱۵ خرداد انجام دهد.
به هر ترتیب تکمیل زیرگذر ۱۵ خرداد بر اساس اصول فنی که به نفع شهر ورامین تمام شود، مورد مطالبه و درخواست مردم قرار دارد و شهروندان امیدوار هستند تا شرکت راه آهن به تعهدات خود که در توافق با شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین انجام داده، عمل کند.
باید منتظر ماند و دید که چه زمانی شاهد افتتاح زیرگذر ۱۵ خرداد ورامین خواهیم بود و آیا از میزان ترافیک موجود در این نقطه شهری طی روزهای آینده کاسته می شود.
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