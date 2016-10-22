عنایت‌الله صانعی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه حدود ۸۵۰ تعاونی اعتبار در سطح کشور فعالیت می‌کنند گفت: در گذشته حدود ۱۲۰۰ تعاونی اعتبار در کشور فعالیت می‌کردند که پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۸۳، برخی از تعاونی‌ها و موسسات پولی و مالی که فعالیت‌های خارج از وظایف خود انجام می‌دادند منحل شدند چراکه تعاونی‌ها مکلفند فقط به اعضای خود خدمات ارائه دهند.

وی افزود: تعاونی‌های اعتبار حدود ۴۰۰ هزار نفر عضو دارند، اما متاسفانه هیچ حمایتی از این بخش نشد، به طوری که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان سال پنجم برنامه (۱۳۹۴) سهم تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد می‌رسید اما امروز این سهم بسیار اندک است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های اعتبار ایران، به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر۸۰ درصد مردم سطح کشور به نوعی در یک تعاونی عضویت دارند اما هدف مورد انتظار آنها محقق نشد در حالیکه اگر بخش تعاون مورد توجه قرار می‌گرفت می‌توانست سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی داشته باشد.

صانعی‌ به اصلاح قانون بخش تعاون در مجلس اشاره کرد و گفت: درخواست ما از دولت این است که نقش بخش غیردولتی تعاون مانند اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون افزایش و در مقابل تصدی‌گری‌های دولتی در این بخش کاهش یابد.

صانعی درباره نحوه فعالیت و شرح وظایف تعاونی‌ها اعتبار نیز گفت: تعاونی‌های اعتبار به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی از قانون بخش تعاون تبعیت می‌کنند و در گذشته مجاز به انجام فعالیت‌های عمومی شبکه بانکی مانند گشایش انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت، سپرده‌های بلندمدت، ارائه انواع تسهیلات جعاله، مسکن، خودرو و غیره بودند اما به تدریج بانک مرکزی فعالیت تعاونی‌های اعتبار را کاهش داد و در حد فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه محدود کرد.

وی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها فقط مجاز به ارائه خدمات به اعضای خود هستند، افزود: تجهیز و تخصیص منابع تعاونی‌ها فقط محدود به اعضا است به طوری که این تعاونی‌ها با پذیرش سپرده از اعضا می‌توانند نسبت به پرداخت تسهیلات به اعضای خود اقدام کنند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های اعتبار ایران اظهار کرد: هر سازمان یا نهادی که حداقل ۵۰ نفر کارمند یا کارگر بیمه‌شده داشته باشد می‌تواند با تاسیس تعاونی اعتبار به اعضای خود خدمات پولی و مالی ارائه دهد.

صانعی با بیان اینکه سازمان‌ها و دستگاه‌ها با تاسیس تعاونی‌های اعتبار می‌توانند تسهیلات رفاهی را برای کارکنان و کارمندان خود فراهم کنند، درباره نحوه تاسیس تعاونی‌های اعتبار گفت: متقاضیان تاسیس این نوع تعاونی‌ها می‌توانند با مراجعه به اتحادیه نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام کنند و پس از بررسی‌های لازم، پرونده متقاضیان به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود.

وی افزود: در صورت موافقت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرونده متقاضی به بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود که در این مرحله متقاضی ۶ ماه برای ثبت تعاونی در اداره ثبت شرکت‌ها، تهیه اساسنامه و تعیین اعضای هیأت مدیره فرصت دارد و سپس در صورت موافقت با این شرایط مجوز فعالیت دائم از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های اعتبار ایران با انتقاد از بروکراسی اداری و زمان‌بر بودن فرآیند تاسیس این نوع تعاونی‌ها خواستار تسهیل تاسیس تعاونی‌ها شد.