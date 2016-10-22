بازی فوتبال گل کوچک گروه نمایشی «آری یا نه؟» قبل از اجرا

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اجرایی نمایش «آری یا نه؟» به نویسندگی حسین جمالی و کارگردانی مجید رحمتی قبل از اجرای این اثر نمایشی در پلاتو اجرا تئاتر شهر با برپایی بازی فوتبال گل کوچک در حمایت از کودکان، مخاطبان را به حمایت از کودکان ترغیب می کنند.

«کودک آزاری ممنوع»، «کتک زدن کودکان ممنوع»، «الهی هیچ بچه ای بی سرپرست نباشه»، «ما می خواهیم درس بخوانیم» و «ما چرا مجبوریم تو این سن کار کنیم» جملاتی هستند که حین اجرای بازی فوتبال با پلاکاردهایی توسط بازیگران گروه که تعدادی از آنها را کودکان کار تشکیل می دهند، به مخاطبان نشان داده می شود.

گروه اجرایی نمایش در توضیح این اقدام حمایتی آورده است: «آری یا نه؟ - آیا باید چشم و گوش و دهان فرو بست و آری گفت به تمام آنچه روی می دهد، یا نه؟ آیا این سرزمین برای تک تک افراد آن اهمیت دارد یا نه؟ آیا باید بیماری تمام شهر را در بر گیرد تا به سراغ درمان آن برویم، یا می توانیم با کمی فکر و تلاش پیشگیری کنیم؟ پیشگیری کنیم از طاعونی که آرام آرام و بی صدا در حال فرو خوردن این شهر است؟

مردم عزیز، بیش از پنج میلیون کودک کار در کشور ما وجود دارد. نزدیک به یک میلیون و نیم این کودکان در تهران زندگی می کنند. البته چیزی شبیه به زیست نه زندگی. هر روز در همین خیابان ها که ما مشغول قدم زدن هستیم تعداد بسیاری کودک مورد سوءاستفاده های گوناگون قرار می گیرند.

این یک بحران جمعی است. اگر امروز ما داشته هایمان را با آنها قسمت نکنیم، فردا آنها داشته هایشان را با ما قسمت می کنند. داشته های ما می تواند عشق، آموزش درست، پول، حمایت و غیره باشد، که حتی آن هم نیست و داشته های آنها می تواند خشم و کینه و نفرت باشد. اگر امروز کاری نکنیم، در واقع با بی عملی امان به انتظار جنگ نشسته ایم. زیرا کودک، کودک نمی ماند. زیرا میوه خشم و نفرت جنگ است. بهتر است امروز تمام توده مردم برای پیشگیری این بیماری با هم متحد شوند و تنها راه پیشگیری این بیماری قانون است.

در دفاع از حقوق کودکان به تئاتر شهر می آییم. کودکان کار با نمایش «آری یا نه» و با شعار «کار کودکان ممنوع» به تئاتر شهر می آیند.»

نمایش «آری یا نه» به نویسندگی حسین جمالی و کارگردانی مجید رحمتی هر روز غیر از شنبه ها ساعت ۱۸ با بازی سید عرفان احمد زاده، علیرضا کیمنش، مسیح کاظمی، امیرحسین رضایی، سهراب حیدری، فیروز غلام حضرتی در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.