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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

برداشت انار در سطح ۲۸۷ هکتار از باغات شهرستان خرم‌آباد

برداشت انار در سطح ۲۸۷ هکتار از باغات شهرستان خرم‌آباد

خرم آباد - مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد از برداشت انار در سطح ۲۸۷ هکتار از باغات این شهرستان خبر داد.

مراد بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آغاز برداشت انار باغات شهرستان خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: کار برداشت انار در سطح بیش از ۲۸۷ هکتار باغات انار شهرستان خرم آباد آغاز شده است.

وی افزود: شهرستان خرم آباد دارای بیش از ۹۵ هکتار باغ انار بارده و ۱۹۲ هکتار نهال انار ارقام زودرس، میان رس و دیررس بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد ۶۰ درصد ارقام انار کاشت شده در سطح شهرستان را مربوط به ارقام زودرس و میان رس دانست و گفت: کار برداشت انار ارقام زود رس و میان رس مانند «ملس شیرین»، «آلک شیرین»، «شیرین شهبار یزد»، «پوست سفید شیرین»، «یوسف خانی» و «شی شکر» تقریبا به پایان رسیده است.

بیرانوند با اشاره به اینکه ۴۰ درصد ارقام انار کاشت شده در شهرستان خرم آباد مربوط به ارقام دیررس است، افزود: کار برداشت ارقام دیر رس مانند «ملس ترش»، «رباب»، «آلک ترش»، «زاچ» و «پوست سیاه» نیز در سطح شهرستان آغاز شده است.

بیرانوند بیان داشت: پیش بینی می شود در پایان کار برداشت محصول انار در باغات شهرستان خرم آباد حدود سه هزار تن محصول انار با کیفیت و مرغوب به بازار مصرف عرضه شود.

کد مطلب 3802344

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