مراد بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آغاز برداشت انار باغات شهرستان خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: کار برداشت انار در سطح بیش از ۲۸۷ هکتار باغات انار شهرستان خرم آباد آغاز شده است.

وی افزود: شهرستان خرم آباد دارای بیش از ۹۵ هکتار باغ انار بارده و ۱۹۲ هکتار نهال انار ارقام زودرس، میان رس و دیررس بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد ۶۰ درصد ارقام انار کاشت شده در سطح شهرستان را مربوط به ارقام زودرس و میان رس دانست و گفت: کار برداشت انار ارقام زود رس و میان رس مانند «ملس شیرین»، «آلک شیرین»، «شیرین شهبار یزد»، «پوست سفید شیرین»، «یوسف خانی» و «شی شکر» تقریبا به پایان رسیده است.

بیرانوند با اشاره به اینکه ۴۰ درصد ارقام انار کاشت شده در شهرستان خرم آباد مربوط به ارقام دیررس است، افزود: کار برداشت ارقام دیر رس مانند «ملس ترش»، «رباب»، «آلک ترش»، «زاچ» و «پوست سیاه» نیز در سطح شهرستان آغاز شده است.

بیرانوند بیان داشت: پیش بینی می شود در پایان کار برداشت محصول انار در باغات شهرستان خرم آباد حدود سه هزار تن محصول انار با کیفیت و مرغوب به بازار مصرف عرضه شود.