اختتامیه مسابقات ملی قرآن باتجلیل از ۳۵ نخبه قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در نشست خبری اختتامیه این دوره از مسابقات که با حضور حجت الاسلام والمسلمین عادلی مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان گیلان واصحاب رسانه در زیبا کنار بر گزار شد گفت: امسال علاقه مندان وعاشقان قرآن با همت و پشتکار اصحاب رسانه به ویژه شبکه قرآن ومعارف سیما در هر کجای ایران اسلامی اراده می کردند می توانستند این مسابقات را مشاهده کنند و این اتفاق یکی از اتفاقات نادر برای اولین بار در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بزرگترین رویداد قرآنی کشور زمانی می تواند اثر گذار باشد که حداقل چندین میلیون بیننده داشته باشد ؛ فلذا پخش مسابقات سراسری قرآن در سه نوبت صبح وظهر وشب یک اتفاق نادر پس از انقلاب و حضور گروههای مختلف رسانه ای وتولید برنامه های مختلف تحلیلی و ارزیابی مسابقات سراسری از طریق بر نامه رصد و فعالیت گسترده رسانه ها در فضای مجازی ومکتوب سال متفاوتی را در حوزه رسانه برای مسابقات سراسری قرآن کریم رقم زده است.

امسال شبکه قرآن برای اولین بار همه مسابقات را کامل پوشش داد

حجت الاسلام حسینی در ادامه به پوشش مطلوب رسانه ای مسابقات اشاره کرد و گفت: امسال شبکه قرآن و معارف سیما برای اولین بار همه مسابقات را به طور کامل پوشش داد و در کنار آن در فضای مجازی هم به خوبی و به لحظه رویداد های مسابقات پوشش داده ‌شد تا حدی که شاید پوشش فضای مجازی امسال بسیار گسترده تر از پوشش شبکه های تلویزیونی و رادیویی در سال های قبل بود، البته در فضای مجازی هنوز به ایده آل نرسیدیم و باید بیشتر تلاش کنیم..

وی از رونمایی سند راهبردی فعالیت های قرآنی سازمان اوقاف در مراسم اختتامیه خبر داد و گفت: این سند طی یکسال توسط کارشناسان سازمان اوقاف تدوین و به امضای نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه رسید که فردا شب و در آیین اختتامیه مسابقات رونمایی می شود.

حسینی در پاسخ به سوالی درباره گسترده شدن سطح بندی در مراحل قبل و برگزاری مسابقات یکسان و بدون حذف افراد در مراحل مقدماتی و نیمه نهایی گفت: این کاری است که نیاز به زیر ساخت دارد و فعلا زمان به ما اجازه نمی دهد مسابقات را به این صورت برگزار کنیم زیرا با حالت حذفی کنونی هم رقابت های قرائت چهار روز زمان می برد. البته اگر روزی به این نتیجه برسیم که می شود مسابقات را در ۱۰ روز برگزار کرد این کار را خواهیم کرد زیرا به عدالت نزدیک تر است.

رئیس مرکز امور قرآنی درباره برنامه های آیین اختتامیه مسابقات گفت: مراسم اختتامیه مسابقات شنبه شب برگزار و در آن برنامه های مختلف و متنوعی مانند اجرای نمایش، اجرای مدیحه سرایی، رونمایی از سند راهبردی فعالیت های قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و تجلیل از برگزیدگان پنج رشته را داریم

در این نشست حجت الاسلام عادلی مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان گیلان هم با اشاره به بر گزاری مسابقات با شیوه جدید برای اولین بار در گیلان گفت: امسال برای اولین بار همه رشته ها در مسابقات قرآن تجمیع و مسابقات بانوان از مسابقات آقایان تفکیک شده است.

استقبال مردم گیلان از مسابقات

وی از استقبال مردم گیلان از مسابقات امسال خبر داد و گفت: برای حضور مردم در مسابقات به خوبی برنامه ریزی شد و برای اینکه بتوانیم به نحو شایسته ای پذیرای قرآن دوستان باشیم برای هر شهر استان سهمیه ای را تعیین و با این کار و برگزاری محافل قرآنی و نشست ها در سایر شهرها ها فضای قرآنی خوبی در استان گیلان حاکم شد.

عادلی از انتخاب گیلان برای میزبانی مسابقات از یک سال قبل خبر داد و گفت : بیش از یکسال قبل استان گیلان برای میزبانی مسابقات انتخاب شد و برنامه های امسال در نشستی در کنار مسابقات کرمانشاه هماهنگ شد.