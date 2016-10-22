نحوه تامین منابع مالی برگزاری انتخابات باید شفاف باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه رادیویی«بهارستان» درباره ویژگیهای سیاستهای کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اظهارکرد: انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان، یکی از شاخصهای مردم سالاری دینی است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران یک نقش ویژه در این زمینه دارد، چون انتخابات در کشور ما معمولا با مشارکت بالای 70 درصد برگزار میشود که بسیار قابل توجه است. انتخابات در کشور ما واقعی برگزار میشود و مردم شخصی را که میخواهند انتخاب میکنند. گروهها، لابیها و احزاب برای مردم تصمیم نمیگیرند.
نقوی حسینی ادامه داد: برای اینکه این انتخابات چارچوب داشته باشد و از حد و مرزهای بیعدالتی خارج نشود و مسائل غیر اخلاقی در انتخابات رخ ندهد، مقام معظم رهبری سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ کردند که نشان میدهد ایشان به طور دقیق و جزئی همه مراحل انتخابات را مدنظر داشته و نسبت به آن اِشراف دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم بعد از ابلاغ این سیاستهای کلی، دولت لوایح مورد نیاز را تهیه کند و به مجلس ارائه دهد تا مجلس بتواند در قانونگذاری زمینه عملیاتیسازی سیاستهای کلی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره موضوع تبلیغات انتخاباتی و هزینههای تبلیغات انتخاباتی نیز گفت: یکی از موضوعات خیلی مهم که هم مورد توجه مردم بوده و هم مورد نیاز چاره جویی برای نظام در انتخابات است، نحوه تامین منابع مالی برگزاری انتخابات است.
نقوی حسینی خاطرنشان کرد: این موضوع بسیار جدی است که اعتبار انتخابات ما را زیر سوال میبرد و به همین جهت باید در این زمینه شفافیت وجود داشته باشد که افراد چقدر باید هزینه کنند و سقف هزینهها چه اندازه باید باشد و اینکه این منابع از کجا تامین شده است.
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