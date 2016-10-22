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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

یک منبع آگاه به مهر خبر داد؛

«نجفی، صالحی امیری و سلطانی‌فر» تا فردا به مجلس معرفی می‌شوند

«نجفی، صالحی امیری و سلطانی‌فر» تا فردا به مجلس معرفی می‌شوند

یک منبع آگاه در مجلس گفت: «نجفی، صالحی امیری و سلطانی‌فر» حداکثر تا فردا برای تصدی سه وزارتخانه، به مجلس معرفی می‌شوند.

یک منبع آگاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از معرفی سه وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس طی امروز و فردا خبر داد و اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موثقی که از دولت به ما رسیده است، آقایان «محمدعلی نجفی» برای وزارت آموزش و پرورش، «سیدرضا صالحی امیری» برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و «مسعود سلطانی‌فر» برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی می‌شوند.

وی افزود: نامه معرفی این افراد تا امشب یا حداکثر فردا صبح به هیأت رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: جلسه بررسی برنامه‌ها و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور نیز ۱۰ روز پس از معرفی آنان برگزار می‌شود.

گفتنی است، رئیس‌جمهور اواخر هفته گذشته با پذیرش استعفای وزرای ارشاد و ورزش و برکناری وزیر آموزش و پرورش، سید عباس صالحی، سید نصرالله سجادی و سید محمد بطحایی را به ترتیب به عنوان سرپرستان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش منصوب کرد.

کد مطلب 3802862

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