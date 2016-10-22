یک منبع آگاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از معرفی سه وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس طی امروز و فردا خبر داد و اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موثقی که از دولت به ما رسیده است، آقایان «محمدعلی نجفی» برای وزارت آموزش و پرورش، «سیدرضا صالحی امیری» برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و «مسعود سلطانی‌فر» برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی می‌شوند.

وی افزود: نامه معرفی این افراد تا امشب یا حداکثر فردا صبح به هیأت رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: جلسه بررسی برنامه‌ها و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور نیز ۱۰ روز پس از معرفی آنان برگزار می‌شود.

گفتنی است، رئیس‌جمهور اواخر هفته گذشته با پذیرش استعفای وزرای ارشاد و ورزش و برکناری وزیر آموزش و پرورش، سید عباس صالحی، سید نصرالله سجادی و سید محمد بطحایی را به ترتیب به عنوان سرپرستان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش منصوب کرد.