۳.۷ درصد معلولان کشور در استان کرمان ساکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان دواتگران ظهر شنبه در سومین نشست منطقه‌ای معاونان و کارشناسان توانبخشی منطقه دو کشور اظهار کرد: توانمندسازی مربوط به همه افراد جامعه است و افرادی که در جامعه این خدمت را ارئه می‌دهند باید بتوانند تغییر را پس از فرآیند توانمندسازی احساس کنند در غیر این صورت توانمندسازی تحقق نیافته و تنها انجام خدمت ساده ای شکل گرفته است.

دواتگران گفت: برای ورود به فرآیند توانمند سازی باید آن را باور کرد تا بتوانیم خروجی مطلوبی را داشته باشیم و زمانی می توانیم از عملکرد خود راضی باشیم که بتوانیم فرآیند توانمندسازی را از طریق معلولان توانمندشده به کل جامعه تسری دهیم.

وی ابراز داشت: حقوق این افراد در جامعه باید به رسمیت شناخته شود و چهار آیتم سلامت، آموزش، مسائل اقتصادی و اجتماعی از مهم‌ترین مولفه‌های حوزه توانمندسازی است که باید به آن توجه ویژه شود.

دواتگران افزود: قرار دادن مدت زمان برای آموزش در امر توانمندسازی معنا ندارد و آموزش‌ها باید به شکل مستمر باشند تا افرد بتوانند در خود تغییرات را احساس کنند ضمن اینکه بتوانند این تغییرات را به سایر افراد در جامعه منتقل کنند.

وی بیان داشت: پول و حمایت مادی به عنوان یک زیرساخت محسوب می‌شود و به تنهایی نمی‌تواند کسی را توانمند سازد.

دواتگران با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی به عنوان یکی از چالش‌ها در کشور محسوب می شود، افزود: امرار معاش، داشتن درآمد و شغل می‌تواند زمینه استقلال افرد را در زندگی فراهم سازد.

وی با اشاره به اینکه در سازمان بهزیستی کارهای مبتنی بر توانمندسازی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: یکی از اقدامات انجام شده رفع موانعی است که علاوه بر اینکه فعالیت‌های افراد را محدود می کند باعث می شود تا فرد معلول نتواند در جامعه حضور یابد یا در خانه استقلال داشته باشد.

دواتگران مناسب‌سازی محیط را برای معلولان ضروری دانست و گفت: این اقدام، امکان حضور معلولان را برای برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی فراهم می کند.

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور در ادامه از ثبت یک میلیون ۴۰۰ هزار معلول در بانک اطلاعات سازمان بهزیستی کشور تا پایان سال گذشته خبرداد و افزود: این افراد با معلولیت‌های شدید، خیلی شدید و بارز و آشکار ثبت‌ شده‌اند که از این تعداد دو درصد را افراد معلولیت شدید، بارز و آشکار تشکیل می‌دهند.

د واتگران افزود: پیشتازی استان کرمان به حدی است که سازمان های بین المللی برای ارائه خدمات به اتباع بیگانه روی استان کرمان سرمایه گذاری می کنند.

وی تصادفات و سقوط را دو عامل عمده بروز معلولیت و ضایعه ی نخاعی دانست و گفت: ما تاوان کوتاهی‌های برخی سازمان‌ها را در این خصوص پرداخت می‌کنیم در حالی که می‌توان با آموزش‌های ساده از بسیاری از این اتفاقات پیشگیری کرد.

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد معلولان کشور را به خود اختصاص داده‌اند یادآور شد: ۳.۷ درصد از جمعیت معلولان کشور در استان کرمان ساکن هستند.

سومین نشست منطقه‌ای با حضور معاونان توانبخشی، دبیران کمیسیون‌های پزشکی، کارشناسان مسئول توانبخشی مبتنی بر جامعه و کارشناسان مسئول کمیته‌های توانبخشی منطقه ۲ شامل استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی به میزبانی استان کرمان برگزار شد.