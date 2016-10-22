تأمین زیرساخت های مورد نیاز بافت فرسوده از وظایف دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله فتح اللهی با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین نشست تخصصی مدیران بافت های فرسوده کلانشهرهای کشور در اصفهان افزود: در این نشست تاکید شد که تأمین خدمات و زیرساخت ها باید در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بر ایجاد شبکه های همکاری به منظور افزایش تعامل دستگاه ها با یکدیگر و همچنین تعامل دستگاه ها با شهروندان در این نشست تاکید شد، تصریح کرد: ارزیابی و بازبینی اقدامات شهرداری های کلانشهرها در خصوص اجرایی شدن مفاد ماده ۱۷۱قانون برنامه پنجم توسعه کشور از جمله محورهای بیست و چهارمین نشست تخصصی مدیران بافت های فرسوده کلانشهرهای کشور بود.

فتح اللهی خاطرنشان کرد: در این نشست راه های تعامل بیشتر میان دولت و شهرداری ها در راستای احیا و نوسازی بافت های فرسوده و خلاء های قانونی را نیز با حضور تعدادی از معاونین وزارت راه و شهرسازی و مدیران بافت های فرسوده کلانشهرهای کشور بررسی کردیم.

وی با اشاره به اینکه در این نشست تخصصی مدیران بافت های فرسوده کلانشهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، شیراز، اهواز، قم، همدان، رشت، ارومیه و زاهدان حضور داشتند، گفت: بررسی آخرین مصوبات ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی دولت پیرامون تسهیل و حمایت از اجرای بازآفرینی شهری، ارائه دستورالعمل پیشنهادی ساز و کار راه اندازی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهرهای کشور و بررسی تجارب تشکیل ستاد شهرستانی در محدوده های هدف بازآفرینی شهری»، «بررسی چالش ‌ها و موانع اجرایی جهت تخصیص و جذب اعتبارات و تسهیلات از جمله وام و ودیعه مسکن»و «بررسی پیشنهادهای مسئولان کلانشهرها در خصوص ظرفیت های قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و تدوین احکام برنامه ششم توسعه کشور در مورد حمایت از این قانون» از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.