نبی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات بینالمللی سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما از دوم آبان ماه به میزبانی ارمنستان در شهر ایروان برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور کاراته کارانی از ۷ کشور در این مسابقات افزود: از بنده نیز به عنوان داور در این مسابقات دعوت به عمل آمده تا در معیت داوران برای قضاوت رقابتها حضور داشته باشم.
فتحی یکشنبه تا پنجشنبه هفته جاری را زمان برگزاری این مسابقات دانست و گفت: مسابقات بینالمللی کیوکوشین کاراته ماتسوشیما ارمنستان در گروه آقایان برگزار خواهد شد.
وی در ادامه خواستار توجه مسئولان برای جذب اسپانسرها به منظور حمایت از تیمهای ورزشی شد و گفت: فدراسیون کاراته اعزامهای زیادی دارد و هزینههای فراوانی نیز متحمل میشود و هیئتهای استانی باید در جذب اسپانسر تلاش کنند.
فتحی با اشاره به فعالیت قریب به ۶۰ سبک در فدراسیون کاراته گفت: در کشور و استان ما سرمایه دار و کارخانه داران زیادی هستند و میطلبد که در راستای توجه به قهرمانان حمایت مالی خود را دریغ نورزند.
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