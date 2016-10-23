همایش توربین گاز در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش ملی توربین گاز ، توسط دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران و با هدف آگاهی از آخرین دستاوردهای دانشگاهی و صنعتی در حوزه توربین گاز؛ هموارسازی نقشه راه طراحی، ساخت و بهره برداری صنعت توربین گاز؛ استحکام بخشی بیشتر به همکاری های صنعت و دانشگاه و نیز شناسایی گلوگاهها و نیازهای صنعت برگزار می شود.

براساس این گزارش ، ۹ محور تخصصی برای این همایش دو روزه اعلام شده که شامل فرآیندهای طراحی و تحلیل عملکرد، طراحی آیرودینامیکی توربوماشین ها، انتقال حرارت و احتراق، تحلیل سازه و ارتعاشات، سیستم ها و کنترل، فناوری مواد پیشرفته، ساخت و تولید تعمیر و نگهداری و تست است .

شرکت توربوکمپرسور نفت، پژوهشکده توربین گاز، شرکت ملی گاز ایران، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی، حامیان پنجمین همایش ملی توربین گاز هستند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره دبیرخانه همایش: ۷۷۲۴۰۲۱۳-۰۲۱ تماس حاصل کرده و یا به سایت همایش به آدرس الکترونیکی http://gtc.iust.ac.ir مراجعه کنند.