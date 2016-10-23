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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

اولین شرکت دانش بنیان بخش کشاورزی کشور در آبیک افتتاح شد

اولین شرکت دانش بنیان بخش کشاورزی کشور در آبیک افتتاح شد

قزوین- بهره برداری از نخستین شرکت دانش بنیان بخش کشاورزی کشور در آبیک آغاز شد.


به گزارش خبرنگار مهر، در ارتباط ویدئو کنفرانسی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح یکشنبه بهره برداری از طرح توسعه شرکت نهال گستر رویان به عنوان نخستین شرکت  دانش بنیان  کشاورزی کشور در شهرستان آبیک از توابع استان قزوین آغاز شد.

این طرح در زمینه تولید نهال با روش کشت بافت گیاهی و تولید  نشاء مکانیزه محصولات کشاورزی و تجهیزات و امکانات مدرن، خط کامل تمام اتوماتیک بذرکار، سیستم ضد عفونی بخار آب راه اندازی شده است.

این شرکت سالانه قادر به تولید هشت میلیون نشاءدر هر دوره ۷۵ روزه، تولید نهال کشت بافتی با ظرفیت سالانه یک میلیون اصله، تولید نهال در فضای آزاد با ظرفیت سالانه ۶۰۰ هزار اصله و همچنین توانایی تولید یک میلیون قطعه پیوندک  است.

این شرکت از سال ۱۳۹۰ با تجهیزات امکانات اقدام به فعالیت های علمی و اقتصادی در زمینه کشاورزی مخصوصا تولید نهال کرده است.

این شرکت در زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار احداث شده که یک هکتار ان گلخانه مدرن و تمام هوشمند است علاوه ب  آن این شرکت دارای آزمایشگاه و سالن کشت بافت و بیو تکنولوژی گیاهی، خط مکانیزه تولید نشاءسبزی و صیفی با آخرین متدولوژی روز دنیا است.

برای احداث و راه اندازی این طرح کشاورزی تولیدی افزون یکصد میلیاردریال هزینه شده که بیش از ۴۰ میلیارد ریال آن از محل صندوق کار آفرینی امید تامین شده است.

با راه اندازی این واحد تحقیقاتی و تولیدی افزون زمینه اشتغال ۵۵ نفر شده است.

کد مطلب 3803450

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