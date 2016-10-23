کمبود ید ایرانی ها کنترل شده است/توصیه به زنان بادردار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون عزیزی روز یکشنبه در نشست خبری یازدهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم که قرار است از ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه ۹۵ در تهران برگزار شود، اظهارداشت: به دنبال تشکیل کمیته کشوری مبارزه با کمبود ید، در برنامه ای ۱۰ ساله که از سال ۱۳۶۸ در کشور آغاز شد، کارخانجات تولید نمک مجبور شدند ید را به نمک های تولیدی اضافه کنند و امروز، کمبود ید در کشور کنترل شده است.

وی با اشاره به پژوهشی که هر ۵ سال یک بار با کمک وزارت بهداشت و پژوهشکده غدد و متابولیسم انجام می شود، گفت: بر اساس این پایش بر روی ۱۸ تا ۳۰ هزار دانش آموز در نقاط مختلف کشور، وضعیت گواتر و افزایش میزان ید ادرار مورد بررسی قرار می گیرد.

عزیزی به وضعیت نیاز بدنی زنان باردار به ید اشاره کرد و افزود: زنان باردار می بایست بین ۱.۵ تا ۲ برابر نیاز معمولی، ید دریافت کنند و به نظر می رسد از طریق مصرف نمک یددار این میزان تامین نمی شود.

رئیس انجمن متخصصین غدد و متابولیسم ایران ادامه داد: موضوع مکمل ید برای زنان زنان باردار که در بسیاری از کشورهای دنیا توصیه می شود، وزارت بهداشت تصمیم گرفت با کمک شرکت های دانش بنیان، ترکیب «یدوفولیک» را برای مصرف زنان باردار و مادران شیرده تولید کند.

عزیزی تاکید کرد: بر اساس برنامه ملی که معاونت بهداشتی وزارت بهداشت به استان های سراسر کشور ابلاغ کرده است، یدوفولیک در مراکز بهداشتی به صورت رایگان در دسترس مادران باردار قرار می گیرد.

وی با اعلام اینکه یدوفولیک هنوز تحت پوشش بیمه نیست، افزود: یدوفولیک می بایست سه ماه قبل از بارداری و در دوران بارداری و ۶ ماه دوران شیردهی، مصرف شود.

رئیس پژوهشکده علوم غدد درون‎‌ریز و متابولیسم، با عنوان این مطلب که هیچ نمکی دارای ید نیست و می بایست این ماده به آن اضافه شود، گفت: بهترین ماده غذایی که می توان ید را به آن اضافه کرد، نمک است.

عزیزی به عوارض کمبود ید در مادران باردار اشاره کرد و افزود: کمبود ید در دوران جنینی می تواند ضریب هوشی کمتری در کودک به دنبال داشته باشد.

وی گفت: از سال ۶۸ تا امروز با ید رسانی که در کشور انجام شده است، حدود ۶۶ میلیون ضریب هوشی کودکان اضافه شده و از ۳۳ میلیون گواتر جلوگیری شده است.

عزیزی با عنوان این مطلب که ۱۰ درصد افراد جامعه گواتر دارند، افزود: بروز گواتر می تواند به دلیل کمبود ید نباشد.

وی گفت: روزانه ۳۰۰ میکروگرم ید برای افراد معمولی و ۵۰۰ میکروگرم ید برای زنان باردار، کافی است.