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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛

حضور جمعی از خانواده های شهدای منا در صحن مجلس

حضور جمعی از خانواده های شهدای منا در صحن مجلس

جمعی از خانواده های شهدای فاجعه منا در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز، جمعی از اعضای خانواده های شهدای فاجعه منا از استان های مختلف سراسر کشور در صحن علنی مجلس حضور یافتند.

در بین این افراد، خانواده هایی نیز حضور داشتند که هنوز خبری از زائران آنها در دست نیست.

کد مطلب 3803608

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