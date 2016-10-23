حضور جمعی از خانواده های شهدای منا در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز، جمعی از اعضای خانواده های شهدای فاجعه منا از استان های مختلف سراسر کشور در صحن علنی مجلس حضور یافتند.

در بین این افراد، خانواده هایی نیز حضور داشتند که هنوز خبری از زائران آنها در دست نیست.