حمله انتحاری در شرق ترکیه ۲۱ کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع امنیتی ترکیه امروز یکشنبه از کشته شدن دو نیروی پلیس و زخمی شدن ۱۹ شهروند دیگر در اثر انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در استان شرقی بینگول خبر دادند.

گفتنی است که در میان مجروحان، پنج نیروی پلیس ترکیه نیز به چشم می خورند. عملیات بمبگذاری از سوی نیروهای پ ک ک و در نزدیکی دفتر فرمانداری صورت گرفته است.

گفته می شود که ساعاتی پیش از بمبگذاری، عناصر پ ک ک که به خمپاره و تسلیحات دور برد مجهز بودند، در اقدامی نافرجام قصد حمله به منزل فرماندار را داشته اند.

تشدید حملات انتحاری در ترکیه که گاهی به عناصر پ ک ک و گاهی به تروریست های داعش نسبت داده می شود، این کشور وابسته به صنعت توریسم را با مشکلات امنیتی زیادی مواجه ساخته است.

امروز نیز، وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانه ای در خصوص امکان وقوع حملات تروریستی در شهر استانبول -پایتخت فرهنگی ترکیه- هشدار داد.

بر اساس اطلاعیه کنسولگری آمریکا در استانبول، این حملات ممکن است از پیش طراحی شده باشند و در کمترین زمان ممکن و بدون هیچگونه اخطاری انجام شوند، اما با این حال محدود نخواهند بود و شامل مواردی همچون حملات مسلحانه، آدم ربایی، بمبگذاری و سایر اقدامات جنایت کارانه می شوند.

در اطلاعیه کنسولگری آمریکا اشاره ای به نام گروهی مشخص نشده است. .

در ماه ژوئن سال جاری در نتیجه انفجار سه بمب و تیراندازی در فرودگاه آتاتورک استانبول مجموعا ۴۷ نفر کشته شدند که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.