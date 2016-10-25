ارزآوری ۲۴.۶میلیارد دلاری صادرات/واردات به ۲۴.۵ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش گمرک ایران در مورد عملکرد تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه سال‌جاری منتشر شد که بر این اساس، تشریفات گمرکی ۷۲ میلیون و ۲۴۵ هزار تن کالای صادراتی و ۱۸ میلیون و ۷۲۸ هزار تن کالای صادراتی در گمرکات سراسر کشور انجام شده است. در این مدت، صادرات غیرنفتی کشورمان با ۴ و ۳۴ صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۲۴ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار رسید؛ در حالیکه این رقم سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار بود.

همچنین واردات کشورمان در این مدت به ۲۴ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰ صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد. این آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران در هفت ماهه سال‌جاری همچنان مثبت بوده است؛ همچنین آمار تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات، طی سنوات قبل در دو بخش صادرات غیرنفتی با احتساب و همچنین بدون احتساب میعانات گازی اعلام می‌گردید. از آنجایی که در سال‌های قبل برای این کالا (میعانات گازی) ردیف تعرفه مجزا و مستقلی وجود نداشت، لذا با شرح گازهای طبیعی مایع شده به همراه سایر گازها، ذیل ردیف تعرفه ۲۷۱۱۱۱۹۰ اظهار می‌شد.

بر اساس اعلام گمرک، با عنایت به اینکه در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵، برای نخستین بار ردیف تعرفه مجزایی با کد ۲۷۰۹۰۰۱۰ جهت میعانات گازی منظور گردیده، لذا از ابتدای سال‌جاری، صادرات دو کالای میعانات گازی و گازهای طبیعی مایع شده به صورت مجزا و هر یک در ذیل کد تعرفه مختص به خود منظور می‌گردد.

از طرفی با توجه به اینکه کد تعرفه مربوط به گاز طبیعی مایع شده در گروه کالایی پتروشیمی قرار دارد، لذا جهت شفاف‌سازی بیشتر و نشان دادن مقایسه میزان صادرات این کالا در هفت ماهه سال‌جاری و مدت مشابه سال گذشته، این کالا از ردیف گروه کالایی پتروشیمی خارج و در ردیف جداگانه‌ای آورده شده است.

اقلام عمده صادرات

در این مدت میعانات گازی با ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که ۱۶ و ۴۳ صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۸۸۸ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۸۲۸ میلیون دلار و پروپان مایع شده با ۶۹۴ میلیون دلار قرار دارند.

اقلام عمده واردات

اقلام عمده وارداتی طی هفت ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش ۶۷۹ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۵۳۴ میلیون دلار، برنج به ارزش ۵۰۸ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش ۴۹۸ میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش ۴۰۷ میلیون دلار بود.

این گزارش حاکی است، بخشی از ترخیص برنج در مهر ماه بنا به مصوبه هیئت وزیران، توسط شرکت تعاونی‌های مرزنشینان و بخش دیگری طبق ابلاغیه واصله شماره ۷۹۹۵۱ مورخ ۵ مهرماه درخصوص برنج‌هایی بود که تاریخ اظهار آنها به گمرک قبل از ۳۱ تیرماه سال‌جاری بوده است.

خریداران عمده کالاهای ایرانی

چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی است به طوری که در هفت ماهه سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۴ میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ و ۴۸ صدم درصد کاهش داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار، عراق با ۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار و جمهوری کره با یک میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلار قرار دارند.

صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای ترکیه و کره جنوبی در این مدت به ترتیب ۱۱ و ۳۴ صدم درصد و ۷۸۶ درصد افزایش داشته، اما صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی ۱۷ و ۳۷ صدم درصد و عراق ۲ و ۴۴ صدم درصد کاهش داشته است. همچنین صادرات غیرنفتی ایران به سایر کشورها دراین مدت با رشد ۶۰ صدم درصدی همراه بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

آمار تجارت خارجی کشورمان در هفت ماهه سال‌جاری از کاهش واردات از کشورهای عمده طرف معامله با ایران و افزایش واردات از آلمان حکایت دارد، به نحوی که رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب به کشورهای چین با ۵ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۹۸ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار اختصاص دارد.

روند واردات ایران از این کشورها در کل کاهشی و به ترتیب ۵ و ۵۴ صدم درصد، ۱۳ و ۹ صدم درصد، ۱۳ و ۵۴ صدم درصد و ۱۵ و ۲۶ صدم درصد کاهش داشته است، اما واردات ایران از آلمان که پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود، ۲۵ درصد افزایش داشته و در این مدت به یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار رسیده است. واردات کشورمان از سایر کشورها نیز در این مدت در مجموع بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است.