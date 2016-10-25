به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نخست وزیر عراق در سخنانی به تشریح آخرین وضعیت سیاسی و میدانی عراق پرداخت.

بر اساس این گزارش، «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق در سخنانی اظهار داشت: وارد مرحله پیشرفته ای از عملیات آزادسازی موصل شده ایم. طبق برنامه ما در طول عملیات آزادسازی موصل، شهرها خالی از سکنه نخواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ائتلاف بین المللی از توان ارتش عراق در جنگ علیه داعش غافلگیر شد. دولت هرگز اجازه نخواهد داد خاک عراق اشغال شود. به ترکیه اعلام کرده ایم که عراق محل تفریح نیست.

نخست وزیر عراق همچنین بیان داشت: به کمک جامعه جهانی برای نابودی تروریسم نیاز داریم. ما در موصل می جنگیم اما برای دفاع از دیگر مناطق نیز توان داریم؛ درست همانگونه که در الرطبه رخ داد. انتظار داریم داعش دست به اقدامات تروریستی برای برهم زدن وضعیت داخلی عراق بزند.