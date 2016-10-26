دستگیری ۵ متخلف خروج مرجان/ ۴ میلیون تومان جریمه برای هر کیلوگرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مریم محمدی، از دستگیری ۵ متخلف حوزه زیست محیطی در کیش خبر داد و گفت: خارج کردن مرجان ها اعم از زنده و مرده از آب و خرید و فروش و نگهداری این گونه از جانداران دریایی جرم محسوب می شود.

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش افزود: متاسفانه اخیرا دیده شده که تعدادی از مسافران و برخی از ساکنان کیش اقدام به نگهداری مرجان ها و یا خارج کردن آنها از جزیره کرده اند که با برخورد سازمان رو به رو شده است.

وی خاطرنشان کرد: طی دو ماه گذشته به طور تقریبی از ۵ متخلف که قصد خروج مرجان های دریایی را داشته اند بالغ بر ۳۰ کیلو مرجان کشف شده که با پیگرد قضایی روبرو شده است لذا لازم است که مسافران از تبعات این مساله آگاه باشند.

محمدی جریمه خروج هر کیلو مرجان اعم از زنده و مرده را بالغ بر ۴ میلیون تومان خواند و گفت: مسافران باید بدانند که خروج جانداران دریایی زنده و مرده شامل مرجان ها، ستاره دریایی، سکه دریایی، صدف و ... جرم محسوب می شود که جرائم سنگینی نیز در بر دارد.

وی افزود: افرادی که سعی در خروج جانداران کیش داشته باشند، در مبادی خروجی دستگیر و تحویل مقامات قضایی می شوند لذا مسافران و ساکنان کیش در این مورد باید آگاهانه عمل کنند.

رئیس اداره محیط زیست کیش تاکید کرد: برخی از افراد پس از دستگیری اظهار می کنند که از جرم این مساله مطلع نبوده اند این در حالی است که قوانین زیست محیطی به صورت واضح اعلام شده است و دست زدن به اکوسیستم هر منطقه ای جرم به شمار می آید لذا ما از مسافران و ساکنان کیش درخواست داریم که تحت تاثیر افراد سودجو قرارنگیرند.

محمدی ادامه داد: برداشتن هر نوع موجود آبزی شامل صدف، ستاره دریایی و ... نیز یک جرم به شمار می رود زیرا حتی جسد یک موجود نیز برای اکوسیستم آن منطقه نیاز است لذا حذف آن می تواند مشکلات زیست محیطی به دنبال داشته باشد.

وی مرجان های جزیره را از نوع پیرامونی خواند و اظهار کرد: ما در کیش بالغ بر ۳۶ گونه مرجان از عمق کم تا عمق ۱۲ متری جزیره داریم که بیانگر تنوع زیست محیطی خوب این منطقه است.