۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

به دلیل بارش سنگین برف و برودت هوا؛

مدارس و دانشگاه‌های اردبیل تعطیل اعلام شدند

اردبیل – به دلیل بارش سنگین برف طی دو روز گذشته و برودت هوا مدارس برای دومین روز متوالی و نیز دانشگاه‌های سه شهر استان اردبیل تعطیل اعلام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش سنگین برف و برودت هوا مدارس اردبیل در روز چهارشنبه دومین روز تعطیلی را تجربه کردند.

بطوریکه بر اساس اعلام آموزش‌وپرورش استان  در سری بعدازظهر مدارس اردبیل، هیر، اصلاندوز در تمامی مقاطع و مدارس مشگین شهر، ارشق و لاهرود در مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی تعطیل اعلام شدند.

آموزش‌وپرورش استان همچنین به دلیل برودت هوا مدارس پارس‌آباد پیش‌دبستانی، ابتدایی و دوره متوسطه اول را تعطیل اعلام کرده است.

همچنین بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه‌ها، تمامی دانشگاه‌های شهرهای اردبیل، نیر و سرعین در روز چهارشنبه تعطیل اعلام شده است.

گفتنی است بیشترین بارش برف بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان از شهرهای اردبیل، نیر و سرعین گزارش شده است. بطوریکه تردد در معابر عمومی شهر به سختی انجام می‌شود.

محمد میرزایی ناطق

