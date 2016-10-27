لزوم مبارزه با جنگ ارزی/شکستن ارزش دلار امر رهبری است

به گزارش خبرنگارمهر، حسن عباسی شامگاه پنج شنبه در مراسم پاسداشت یاد و خاطره سرداران والامقام احمد مایلی، حسین املاکی و محمدناظری که به همت جمعی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مسجد امام حسین(ع) روستای کیاکلایه شهرستان لنگرود برگزار شد با اشاره به اینکه شهیدان مایلی و ناظری از بزرگان علم تاکتیک و مبارزه در عرصه دفاع مقدس بودند، اظهار کرد: شهادت این دوتن ضربه جبران ناپذیری به ساختار تاکتیک جنگی و آموزشی کشور وارد کرد.

وی به انجام بازی های کامپیوتری جنگی توسط نوجوانان و جوانان اشاره کرد و گفت: واقعیت این بازی ها در دستگیری کماندوهای دریایی ارتش آمریکا توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران عینیت یافت.

رئیس اندیشکده یقین رمز موفقیت این عملیات را عنایت و الطاف الهی و توانایی نیروهای سپاه پاسداران عنوان کرد و افزود: این نیروها نمونه های بارزی همانند شهیدان احمد مایلی و محمدناظری هستند.

وی با بیان اینکه در سطح تکنیک و تکنولوژی، دانش فنی شناخته شده است ، خاطرنشان کرد: سطوح تاکتیک و استراتژیک دو سطح بالاتر از تکنولوژی هستند که غالبا مردم با این دو سطوح آشنایی کمتری دارند.

عباسی با بیان اینکه اصلی ترین مشکلات جامعه در سطح تاکتیک است، تصریح کرد: موضوعات خوبی از سوی مسئولان و کارشناسان درباره سطح استراتژیک بیان می شود، اما آنچه که آن را از لایه استراتژی بیرون آورده و آن را به اجراییات تبدیل می کند سواد تاکتیکی است.

وی وجود سواد تاکتیکی در جامعه را در اقتصاد، اجتماع ، فرهنگ دیریت دانست و اظهار کرد: زمانی شهیدان مایلی و ناظری برای جامعه بیشتر شناخته می شوند که بدانیم آنها عالم به علم تاکتیک بوده اند یعنی توانایی این را داشته اند که بتوانند سواد دفاع را در علم تاکتیک بیاورند.

رئیس اندیشکده یقین در ادامه با بیان اینکه این دو شهید به نوعی مجتهد علم تاکتیک بودند، افزود: خلاء نبود این دو شهید برای دفاع نظامی کشور جبران ناپذیر بود.

عباسی شهید ناظری راتئورسین علم مبارزه و تاکتیک مبتنی بر جهاد دانست و خاطرنشان کرد: این شهدا با نگاه حریت و آزادگی در کنار جوانان به تعلیم مفاهیم و تربیت نیروهای انقلابی پرداختند.

به گفته این مسئول رهبران نظامی بیش از ۳۰ کشور دنیا توسط شهید ناظری تعلیم و تربیت شدند که امروز در برابر ظلم و استکبار قد علم کرده و ایستادگی می کنند.

وی با بیان اینکه شهدا با خداوند متعال معامله کرده و به او پیوستند، تأکید کرد: ایران الگوی جهاد و مبارزه بر علیه استکبار در جامعه جهانی است.

عباسی با اشاره به برنامه ریزی دشمن برای راه اندازی جنگ ۳۰ ساله مذهبی بین شیعه و سنی در سوریه، افزود: آمریکا در خارج ایران به وسیله گروه های تکفیری بر علیه اسلام تبلیغ و در داخل نیز از طریق جنگ ارزی به مقابله با اسلام آمده است.

وی در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اینکه لیبرالیسم از طریق نفسانیت برجهان حکومت کرده اشاره و تصریح کرد: مطرح کردن روابط نامشروع نامزدهای ریاست جمهوری این کشور مهمترین موضوعی است که در مناظرات مشاهده و هر کس بتواند از این طریق بر افکار و نفسانیت مردم مسلط شود پیروز انتخابات است.

رئیس اندیشکده یقین یکی از مشکلات برجسته جامعه را ربوی بودن بانک ها و اقتصاد دانست و افزود: دولت آمریکا رسما ربا را در جهان تبلیغ و در مقابله با برخی کشورها از جنگ ارزی استفاده می کند.

وی به بیانات امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با ربا و اسلامی کردن بانک ها اشاره کرد و یادآورشد: امام خمینی(ره) در سال ۶۳ فرمودند پول نباید در جامعه کار کند ولی آنچه که امروز در جهان کار و ارزش داشته پول است.

عباسی با بیان اینکه ایران نیز همانند سایر کشورها اسکناس بدون پشتوانه چاپ می کند، یادآورشد: این درصورتی است که اقتصادانان معتقدند چاپ هر اسکناس، بدهی به وجود می آورد.

رئیس اندیشکده یقین با تأکید براینکه شکستن هیمنه دشمن در زمینه ارزی و دلار صد هزار بار سخت تر از شکستن حصر آبادان است، اظهار کرد: شکستن ارزش دلار یکی از دستورات مقام معظم رهبری بود.

وی تنها راه نجات کشور از تنگناهای اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی را تبعیت از ولایت فقیه، مراجع و مبارزه با رباخواری و مادیات دنیوی دانست و گفت: اگر این موضوع مورد توجه مسئولان قرار نگیرد ایران نیز به سرونوشتی همانند عراق، سوریه و... دچار می شود.