به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدنقی لطفی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه ایلام اظهار داشت: تعامل سیاسی فرهنگی و اقتصادی با رژیم دیکتاتور و مستکبر آمریکا با ادبیات انقلابی و مبانی فکری امام راحل در تضاد کامل است و نباید کارگزاران به ویژه دستگاه دیپلماسی کشور کینه توزی سی و چند ساله و بیوقفه رژیم آمریکا و متحدان اروپایی و مرتجع عرب فراموش کند.
وی ادامه داد: راهبرد مهم و اساسی رژیم آمریکا، ایران هراسی در منطقه و تضعیف روحیه انقلابی در میان مسئولان و کارگزاران در داخل است، اصولا مهمترین مخاطب بیانات رهبر حکیم انقلاب در باب لزوم ترویج روحیه انقلابی در جامعه و نهادینه کردن فرهنگ انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن ائمه جمعه هستند که غفلت از این معنا خسارتهای جبران ناپذیری برای انقلاب اسلامی خواهد داشت.
وی ادامه داد: توافق هستهای و اجرای برجام هم که کار اصلی دولت در این چند سال بود گرهای از مشکلات مردم را باز نکرد و هیچ گشایشی در عرصه معیشت مردم باز نکرد و مردم غیر از مسائل اقتصادی اوضاع فرهنگی کشور را نگران کننده میبینند و در گوشه و کنار کشور با اجرای برنامههای مبتذل و ضد ارزشهای انقلابی و اسلامی ، دغدغه نفوذ فرهنگی دشمنان را نیز دارند.
امام جمعه ایلام اضافه کرد: امروز نظام سلطه و استکبار جهانی با تمام قوا علیه ارزشهای دینی به ویژه نظام دینی و ولایی ما به میدان آمده است و از همه ترفندها از جمله نفوذ فرهنگی برای ضربه زدن به حکومت دینی استفاده میکند.
لطفی تصریح کرد: دشمن سالیان متمادی است در جنگ نرم و فضاهای مجازی تلاش میکند ناکارآمدی و عدم موفق بودن نظام اسلامی را در اذهان جوانان این مرز و بوم القاء کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: اقتدار سیاسی و دفاعی و قدرت بازدارندگی نظام دشمن در تهاجم نظامی، ناکام و ناتوان کرده و سایه جنگ را از کشور دور کرده است، آمریکا با بدعهدی در برجام ثابت کرد دشمن کینه توز است و هدف آنها از مذاکرات و توافق هستهای با ایران و کم رنگ کردن شعار انقلابیگری و القای این که با شعارهای انقلابی نمیتوانید با جهان و نظام بین الملل تعامل داشته باشید که متاسفانه در برخی از محافل سیاسی کسانی هستند که میگویند انقلابیگری با مدیریت نظام قابل جمع نیست.
وی گفت: امروز بیکاری و تورم تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه در کشور ما مشکل اجتماعی هم وجود دارد، بیکاری باعث شده از هر پنج ازدواج یکی به طلاق منجر شود مردم انتظار داشتند دولت در مدت یک هزار و ۲۰۰ روز از عمر خویش از همه ظرفیتهای بالفعل که بهترین فرصت بود معضل بیکاری جوانان را حل کند.
خطیب جمعه ایلام به ۸ آبان سالروز شهادت محمدحسین فهمیده ۱۳ ساله و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی اشاره کرد و گفت: شهید محمدحسین فهمیده با الهامگیری از فرهنگ عاشورایی و الگوگیری از نوجوان نهضت عاشورا حضرت قاسم شهادت طلبی و فرهنگ ایثارگری را در عاشورای جنگ ۸ ساله احیاء کرد و امروز این نوجوان بهترین الگو برای جوانان و نوجوانان عزیز کشور است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم نفوذ فرهنگی دشمن، جوانان و نوجوانان هستند که دشمن با گسترش فضاهای مجازی درصدد به انحراف کشاندن نسل پویا و بالنده جوان است بنابراین وظیفه اصلی آموزش و پرورش که میلیونها جوان و نوجوان مخاطبان آنها هستند این است که با برنامهریزیهای دقیق ارزشهای اسلامی و انقلابی را به نسل جوان منتقل کنند.
