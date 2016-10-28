  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۱

منابع آگاه خبر دادند؛

جو بایدن گزینه کلینتون برای وزارت خارجه است

جو بایدن گزینه کلینتون برای وزارت خارجه است

گمانه زنی ها حاکی از آن است که نامزد دموکرات انتخابات آمریکا قصد دارد «بایدن» معاون رئیس جمهوری فعلی را به سمت وزارت امور خارجه دولت آینده خود انتخاب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا که طبق آخرین نظرسنجی ها با اختلافی ۱۴ امتیازی از «دونالد ترامپ» رقیب جمهوریخواه پیش است، از هم اکنون خود را پیروز رقابت می بیند تا جایی که پیش داوری ها تا حد گمانه زنی در خصوص کابینه دولت آینده وی نیز پیش رفته است.

در همین راستا، منابع آگاه می گویند که کلینتون در نظر دارد تا «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری فعلی آمریکا را به عنوان وزیر امور خارجه دولت خود انتخاب کند.

احتمال انتخاب بایدن به عنوان برترین دیپلمات کابینه کلینتون برای اولین بار از سوی خبرگزاری «پولیتیکو» مطرح شد و گفته می شود که ستاد انتخاباتی وی مدت هاست که به دنبال راه مناسب برای در میان گذاشتن این موضوع با بایدن و جلب نظر مساعد وی می گردد.

بایدن که در دور مقدماتی انتخابات آمریکا، شایعاتی مبنی بر تمایلش به رقابت با کلینتون شنیده می شد، با عدم حضور در انتخابات، حمایت از کلینتون و تبلیغ به نفع وی را در دستور کار خود قرار داد.

کد مطلب 3808377
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها