جو بایدن گزینه کلینتون برای وزارت خارجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا که طبق آخرین نظرسنجی ها با اختلافی ۱۴ امتیازی از «دونالد ترامپ» رقیب جمهوریخواه پیش است، از هم اکنون خود را پیروز رقابت می بیند تا جایی که پیش داوری ها تا حد گمانه زنی در خصوص کابینه دولت آینده وی نیز پیش رفته است.

در همین راستا، منابع آگاه می گویند که کلینتون در نظر دارد تا «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری فعلی آمریکا را به عنوان وزیر امور خارجه دولت خود انتخاب کند.

احتمال انتخاب بایدن به عنوان برترین دیپلمات کابینه کلینتون برای اولین بار از سوی خبرگزاری «پولیتیکو» مطرح شد و گفته می شود که ستاد انتخاباتی وی مدت هاست که به دنبال راه مناسب برای در میان گذاشتن این موضوع با بایدن و جلب نظر مساعد وی می گردد.

بایدن که در دور مقدماتی انتخابات آمریکا، شایعاتی مبنی بر تمایلش به رقابت با کلینتون شنیده می شد، با عدم حضور در انتخابات، حمایت از کلینتون و تبلیغ به نفع وی را در دستور کار خود قرار داد.