مشکلات اقتصادی و فرهنگی از مهم ترین معضلات خانواده زندانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های کردستان، گردهمایی مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان این استان با هدف هم اندیشی پیرامون بهبود وضعیت این مراکز حمایتی برگزار شد.

در این گردهمایی که با حضور مدیرکل زندان‌های کردستان، معاون سلامت اصلاح و تربیت و هم چنین مدیران عامل انجمن های حمایت از زندانیان استان برگزار شد، حاضرین ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این انجمن ها، راهکارهای خود را در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر و بیشتر به خانواده های زندانیان نیازمند ارائه کردند.

مدیرکل زندان‌های کردستان در این گردهمایی گفت: خدمت به زندانیان و خانواده های نیازمند آنان کاری حساس و در عین حال بسیار پرثواب نزد خداوند متعال است.

اسحاق ابراهیمی زندان را پدیده ای ناخوشایند در جامعه اما یک ضرورت و واقعیت اجتماعی خواند و بیان کرد: اگر زندان و پدیده حبس از بعد فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع پدیده ای ناخوشایند به حساب خواهد آمد.

وی اضافه کرد: اما در آن سوی قضیه باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که وجود زندان برای جامعه با توجه به اهداف زندانبانی اسلامی که همان «اصلاح و تربیت افراد به خطا رفته جامعه است» یک ضرورت بوده و اگر از این منظر نیز به این واقعیت اجتماعی نگریسته شود، قطعا وجود زندان در جامعه را خواهیم پذیرفت.

وی به آسیب های پیش روی خانواده زندانیان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: خانواده زندانیان گرچه در خارج از حصار زندان ها به سر می برند اما حصارهای اجتماعی فراوانی این خانواده های آسیب پذیر را تهدید می کند.

مدیرکل زندان‌های کردستان ادامه داد: با تلاش و تعامل بسیار خوب میان مسئولان زندان‌ها با انجمن های حمایت از زندانیان، خیرین و سایر موسسات و مراکز حمایتی، طی چند سال گذشته اقدامات مثمر ثمری در زمینه به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی پیش روی این خانواده ها صورت گرفته است.

ابراهیمی مشکلات اقتصادی، فرهنگی و آموزشی را از جمله مهم ترین معضلاتی گریبانگیر خانواده زندانیان خواند و گفت: خوشبختانه با تلاش ها و اقدامات دلسوزانه مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان شاهد بهبود دیدگاه مردم نسبت به خانواده های زندانیان هستیم.

وی ادامه داد: زمانی به موضوع مهم «اصل فردی بودن مجازات» دست خواهیم یافت که شاهد حضور هرچه بیشتر و همه جانبه خیرین و موسسات خیریه در کمک به خانواده های زندانیان نیازمند باشیم.

وی محدودیت منابع مالی را یک از مهم ترین دغدغه های انجمن هایت حمایت از زندانیان کردستان دانست و اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۹۰۰ خانواده نیازمند زیر پوشش انجمن های حمایت زندانیان استان هستند که این تعداد ضمن اینکه بیانگر وضعیت بد اقتصادی خانواده های زندانیان است، لزوم توجه به افزایش و جذب هرچه بیشتر منابع مالی در برای ارتقای جایگاه انجمن ها را مضاعف می کند.

گفتنی است، در پایان این گردهمایی، از مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان استان با اهدای لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.