تحقق ۹۶ درصدی صادرات از گمرک استان زنجان در ۷ ماهه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، برکابیان شامگاه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان زنجان اظهار داشت: هدف گذاری صادرات از گمرک استان زنجان در هفت ماهه سال جاری ۹۶ درصد محقق شد.

وی به میزان و جزئیات صادرات و واردات استان زنجان در سال جاری اشاره کرد و افزود: در هفت ماهه سال جاری ۹۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار صادرات گمرک استان زنجان بوده است.

مدیر کل گمرک استان زنجان با بیان اینکه این میزان صادرات را به نسبت مدت مشابه سال ۹۴ کاهش عنوان کرد و اظهار داشت: این میزان کاهش ۵ درصد بوده است. این میزان کاهش روند نزولی دارد.

برکابیان به میزان واردات در هفت ماهه سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت میزان واردات از گمرک استان به میزان بیش از ۱۶۰ میلیون دلار بوده است. این میزان حاکی از رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی با بیان اینکه در عملکرد گمرکات کشور صادرات مهم تر از واردات است، افزود: عمده واردات استان مربوط به ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی استان است.

مدیر کل گمرک استان زنجان درآمد هفت ماه گمرک استان را بیش از ۶۰۳ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: ۱۰ میلیارد دلار میزان درآمدزایی از کالاهای ورود موقت بوده است.

برکابیان به کشورها مبدا صادرات کالاهای گمرک زنجان اشاره کرد و گفت: ترکیه، عراق، پاکستان، امارات، سوریه، هند، آفریقای جنوبی، چین، کره و افغانستان از جمله مبدا کالاهای صادراتی مهم استان هستند.

وی همچنین به کشورهای صادر کننده کالا به استان اشاره و خاطر نشان کرد: ترکیه، آلمان، هند، ایتالیا، چین، روسیه و بلژیک از کشورهای مهم صادر کننده کالا به استان هستند.

برکابیان کالاهای مهم صادراتی استان به دیگر کشورها را شمش روی، ترانسفرماتور، کابل، شمش سرب، برخی از اقلام لبنیاتی همچون شیر، ماست و خامه، شمش چدن، رب گوجه فرنگی و برخی از سنگ های گرانیتی و مرمر عنوان کرد.