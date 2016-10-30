سیلاب اولین تهدید طبیعی دوره آماری ۲۰ ساله در اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر یکشنبه در سمینار آموزشی مدیریت و کاهش مخاطرات سیلاب تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از خسارات بلایای طبیعی به دلیل مداخله انسان در طبیعت رخ می‌دهد به جای بلایای طبیعی بهتر است مخاطرات طبیعی عنوان شود.

وی افزود: در واقع محدودیت دانش و ناتوانی در مهار یک رویداد طبیعی موجب می‌شود که آن رویداد به خسارت‌های مالی و جانی منجر شود و این در حالی است که با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان میزان خسارات را کاهش داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با تأکید به اینکه در استان اردبیل یکی از مهم‌ترین مخاطرات طبیعی سیلاب است، متذکر شد: بر اساس مطالعات انجام شده ۳۷ درصد از خسارات وارده از سوی سیلاب بوده و ۵۰ درصد از تعداد حوادث طبیعی استان ناشی از سیلاب است.

به گفته امامی یگانه دست‌کاری در طبیعت، کشت نامناسب محصولات کشاورزی، برداشت‌های بی‌رویه، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مسائلی از این دست به تشدید خسارت مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب منجر می‌شود.

وی تأکید کرد: میزان خسارت تحمیل شده از سیلاب به استان اردبیل در سال ۹۳، ۱۷۰ میلیارد ریال در سال گذشته ۲۰۰ میلیارد ریال و در نیمه نخست سال جاری ۵۰۰ میلیارد ریال است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل به ضرورت بهبود برنامه‌ریزی‌های مداخله و پیشگیری تأکید کرد و افزود: مجموعه این اقدامات می‌تواند خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی را کاهش دهد.