سازمان ملل نتوانست «صلح» و «امنیت بین المللی» را تامین کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه در حاشیه مراسم هفتاد و یکمین سالگرد سازمان ملل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سوریه، یمن، عراق و خیلی جاهای دیگر نمونه‌های خوبی از موفقیت سازمان ملل نیستند.

وی افزود: سازمان ملل به خصوص شورای امنیت نتوانستند به هدف اصلی خود که تامین صلح و امنیت بین‌المللی است، دست پیدا کنند، این موجب تاسف است. امیدواریم در دوره دبیرکل جدید شاهد تحرکی در این زمینه باشیم.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه درباره دستاورد سفر موگرینی به تهران هم عنوان کرد: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای یک سفر دوره‌ای درباره موضوع سوریه به ایران و برخی کشورهای منطقه سفر کرد و بعد از پایان این سفر جمع‌بندی ارائه می‌شود.

عراقچی در پاسخ به این پرسش که با وجود انتقاداتی که از سازمان ملل دارید برای چه در مراسم جشن امروز حضور پیدا کردید؟ گفت: وجود گله‌گی از سازمان ملل که ناشی از ناکارآمدی‌های آن است دلیل نمی‌شود که وجود این سازمان را به طور کامل نادیده بگیریم. سازمان ملل تنها جایی است که اراده کشورها در آن می‌تواند بروز و ظهور کند.

وی ادامه داد: اینکه در برخی از مناطق حساس جهان سازمان ملل نتوانسته اقدامی انجام دهد، یک واقعیت است، اما در جاهای دیگر هم بوده که این سازمان توانسته به اهدافش دست یابد.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه عنوان کرد: به خصوص در بحث‌های انسانی در مناطق آسیب‌دیده به ویژه در بحث توسعه پایدار که رشد اقتصادی متوازن و حفظ محیط زیست را در پی دارد، توانسته هماهنگی را در سطح بین‌المللی ایجاد کند.

عراقچی یادآور شد: در عین حال این سازمان ایراداتی هم دارد به خصوص ارگان امنیتی آن که شورای امنیت است به خاطر موضوع حق وتو هیچگاه نتوانسته به هدف اصلی خود که برقراری صلح و امنیت است، به صورت کامل دست یابد.

معاون ظریف در پاسخ به سوالی درباره عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل که سوال یکی از خبرنگاران بود، اظهار داشت: ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل کاندید نشده بود و فکر می‌کنم عضویت برخی کشورها مثل عربستان بهترین نشانه است که باور کنیم ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر صرفا در راستای اهداف سیاسی قرار دارد.

وی گفت: رژیمی که برای همه به عنوان یک رژیم کودک‌کش شناخته شده است و رژیمی که کمترین ارزش را برای زنان قائل نیست و ابتدایی‌ترین حقوق آنها را پایمال کرده، با شعار توسعه همه‌جانبه بانوان در شورای حقوق بشر عضو می‌شود.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه اضافه کرد: این نشان می‌دهد تنها چیزی که در انتخاب اعضا ملاک نیست، انتخاب اعضا براساس معیارهای اصلی حقوق بشر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی ایران که کاملا نظامی مردم‌سالار است، علیه‌اش در این باره قطعنامه صادر می‌شود.