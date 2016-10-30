به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون کارگری در عسلویه که با حضور قائم مقاوم وزیر کشور برگزار شد اظهار داشت: پشتیبانی از توسعه میدان مشترک گاز پارس جنوبی به عنوان ماموریت اصلی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مطرح است.

وی با اشاره به افتتاح رسمی فاز ۱۲ به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی و فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با حضور رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: فازهای ۱۷و ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری می‌رسد.

مدیرعامل منطقه ویژه پارس با اشاره به فعالیت این سازمان به نمایندگی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در منطقه، بیان کرد: در حال حاضر روزانه بیش از ۴۷۰ میلیون متر مکعب گاز از میدان مشترک پارس جنوبی توسط ایران تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از تولید گاز پارس جنوبی در دولت یازدهم محقق شده است، ادامه داد: بخش عمده فازهای پارس جنوبی تا پایان این دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

یوسفی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای جلوگیری از خام‌فروشی، اضافه کرد: طرح پالایشی سیراف از اقدامات خوب وزارت نفت در منطقه ویژه پارس است که دارای ظرفیت پالایش ٤٨٠ هزار بشکه میعانات گاز است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری هشت شرکت بخش خصوصی برای اجرای طرح پالایشی سیراف، ادامه داد: در این پالایشگاه‌ها میعانات گازی تولیدی در فازهای پارس جنوبی تبدیل به محصول می‌شود.

یوسفی با اشاره به اینکه ۶۰ هزار نفر در حال حاضر در منطقه ویژه پارس جنوبی و پارس دو کنگان اشتغال دارند، افزود: وضعیت کارگری و کارفرمایی منطقه به صورت مستمر توسط مدیریت کار و اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس بررسی و ارزیابی می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: حمایت از قشر کارگری را به صورت ویژه‌ای در دستور کار داریم.