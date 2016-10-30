پاسخ مطالبات نیروهای شرکتی مخابرات که مقابل مجلس تجمع کرده اند

مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تجمع اعتراضی برخی از نیروهای شرکتی، مخابرات در مقابل مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به مطالبه تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی به رسمی، گفت: جامعه کارگری فقط مختص مخابرات نیست و در خیلی از سازمان ها بخشی از فعالیت ها از طریق شرکت های پیمانی انجام می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه بحث تبدیل وضعیت و استخدام، تابع مقررات خاصی است، طبیعتا تا مجوزی برای این کار نباشد نمی توان اینکار را کرد. به این معنا که بدون هیچ ضابطه ای نمی تواند تبدیل وضعیت صورت گیرد.

مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه تصریح کرد: برای بحث تبدیل وضعیت باید موارد مختلف از جمله بودجه، مجوز آن و...سنجیده شود.

تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به رسمی نیازمند ضابطه است

وی در پاسخ به اینکه، قانونی برای این موضوع تا کنون تصویب شده یا نه؟ گفت: اگر صرفا این موضوع مخابرات بود یک بحث بود، اما وقتی همه سازمان ها، نیروهایی در قالب پیمانکاری در آن سازمان کار می کنند، طبیعتا هر تصمیمی در این رابطه گرفته می شود نیازمند قانون است.

قبادیان تصریح کرد: برای تصویب هر قانونی باید منابع مالی، هزینه ها و بودجه آن پیش بینی شده و سیستم ارزیابی آن نیز که از طریق آزمون، مصاحبه یا هر مکانیزم دیگری باشد نیز مشخص شود و قانون آن را تعیین کند.

وی گفت: قوانینی که در این راستا تصویب می شود باید براساس نیاز باشد و باید سازمانی مجوزی برای استخدام تعدادی نفر داشته باشد که از طریق آن روالی که مشخص شده که غالبا بحث آزمون است، در آن پروسه قرار گیرند و استخدام شود و نهایتا برای نیرویی که در بخش پیمانکاری کار می کنند، امتیازی در ارزیابی قائل می شوند.

دولت مجوزی برای تبدیل وضعیت جز چند نهاد خاص نداده است

مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه گفت: هنوز این چهارچوب کلی در هیچ سازمانی اتفاق نیفتاده و اصلا دولت برای این کار- به جز بعضی نهادها مثل آموزش و پرورش که به شکل محدود سهمیه استخدام قائل شدند- مجوزی نداده است.

وی تصریح کرد: خارج از برخی نهادها، صدور مجوز برای این کار از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشخص می شود که در این راستا، منابع مالی و بودجه آن نیز دیده شود.

قبادیان خاطرنشان کرد: وضعیت شرکت مخابرات به خاطر اینکه سازمانی فنی است و روز به روز تکنولوژی های جدید را به خدمت می گیرد که دخالت نفر و انسان کمتر شود، خود آن سازمان نیاز کمتری به کارهای اپراتوری و یدی دارد.

وی افزود: با توجه به بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته و به روز در اینچنین سازمانی، دخالت نفر بسیار کمتر شده و اشتغال در بخش های پایینی ایجاد می شود.

مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه ادامه داد: یعنی اگر مخابرات یک زیرساخت با تکنولوژی روز ایجاد می کند، خود این زیرساخت می تواند منشا اشتغال در بخش های پایین دستی چون شرکت های دانش بنیان، شرکت هایی که در تولید محتوا کار می کنند و بخش های فنی دیگر باشد.

وی افزود: با توجه به موارد فوق اگر خود این سازمان بخواهد بزرگ و بزرگتر شود، در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.

علی رغم ارتقا تکنولوژی های مخابراتی، نیروهای موجود را حفظ کرده ایم

قبادیان خاطر نشان کرد: با توجه به این موضوعات، علی رغم اینکه در تمام این سال ها مخابرات سیستم های جدید به کار گرفته، این نفرات را در کل کشور بالای ۳۰ هزار نفر هستند و در بخش هایی چون خدمات، تنظیف، تایپ و تکثیر، فضای سبز، امور مشترکین، پاسخگویی و... کار می کنند و در سنوات گذشته هم به شکل حجمی توسط پیمانکار اداره می شدند، حفظ کرده است.

وی افزود: سیاست دولت در این موارد برون سپاری بخشی از کارها به شرکت های پیمانی است و در مقابل نیز پیمانکار موظف به رعایت قانون کار است و حقوق قانون کار را هم سالیانه شورای عالی کار مشخص می کند و براساس آن، شرکت های پیمانی در مناقصات ما شرکت کرده و قیمت پیشنهادی ارائه می کنند و البته هزینه هایی هم دارند و سودی هم طبیعتا بابت مدیریت این بخش پیش بینی می کنند.

سیاست دولت برون سپاری خدمات است

مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه افزود: با توجه به اینکه از روز اول هم سیاست دولت- چه زمانی که مخابرات دولتی بوده و چه در حال حاضر- این بوده، هم اکنون نیز سیاست دولت این است که غالب اقداماتش را در قالب فعالیت پیمانی و برون سپاری انجام دهد.

وی ادامه داد: این نیروها طی این سال ها در قالب پیمانکاران مختلف- هر پیمانکاری در هر بخشی از مناقصات شرکت مخابرات شرکت کرده- جذب شده اند و همه پیمانکاران هم، چیزی که قانون کار مشخص کرده است و حداقل هاست را به اینها پرداخت کرده است و اگر هم موردی بوده که رعایت نشده است، خود اداره کار هر استان موضوع شکایت کارگری را بررسی کرده است.

قبادیان افزود: چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفته و یا کارگری از وضعیت خود در مقابل شرکت پیمانکار شاکی است، باید طبق قوانین از طرف قرارداد خود یعنی شرکت مطالبه کنند.

طرف حساب نیروهای شرکتی، شرکت پیمانکاری بوده که آنها را استخدام کرده است

وی تصریح کرد: اینها طرف حساب شرکت پیمانی هستند و در استخدام شرکت مخابرات نبوده اند که هم اکنون خودشان را با نیروهای رسمی مقایسه کنند.

مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه افزود: نیروهای رسمی، براساس یک قانون، مجوز، و ضابطه ای استخدام شده اند و در این پروسه یا مدرکی ارائه کرده یا در آزمونی شرکت کرده اند و گزینش شده و مراحل گزینش را طی کرده اند.

وی افزود: چون در آن زمان ها، مخابرات دولتی بوده و مجوز و قانونی تعیین شده شرایط برای استخدام اینها وجود داشت اما اگر این نیروها خود را با کارمندی که این روال را طی کرده است مقایسه کرده و ادعا کنند که همه آن مزایا که کارمند رسمی دارد باید برای اینها هم باشد درست نیست، چرا که این ضابطه ها برای کارمند پیمانی نبوده و تنها براساس فرصت پیش آمده استخدام شده اند.

مخابرات می تواند با یک سوم نیروهای موجود اداره شود

قبادیان تاکید کرد: علی رغم موارد فوق تا کنون مخابرات باعث اخراج یا تعدیل احدی از این افراد نشده است و علی رغم اینکه به لحاظ تکنولوزی شاید شرکت ما با یک سوم همین نیروها می تواند اداره شود، آنها را به خاطر شرایط بیکاری و اینکه سال ها در این مجموعه کار کرده اند، آنها را حفظ کرده ایم.

وی افزود: ما هر پیمانکاری که می آید تا زمانی که نیروی قبلی هست، حتی اجازه جایگزین کردن نیروی جدید را به آنها نداده ایم و سیاست ما این است علی رغم همه مشکلاتی که بنگاه های اقتصادی با آن مواجه هستند و بسیاری از نیروهایشان را تعدیل می کنند، آنها را حفظ کنیم.

مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه گفت: شرکت مخابرات ایران علی رغم همه این مشکلات، هم اکنون با قریب ۳۰ هزار نفر نیروی شرکتی و حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار نفر نیروی رسمی و علی رغم این همه سرمایه گذاری برای تغییر تکنولوژی- نیروهایش را با جان و دل حفظ کرده است.

وی افزود: اگر قرار باشد این حرکت ها باعث شود مخابرات تحت فشار قرار گیرد- چرا که این شرکتی است که در اکثر استان ها با زیان انباشته در این سال های تحریم و مشکلات اقتصادی مواجه شده است و واقعا محلی برای این نیست که بخواهد پرداختی آنچنانی برای این نیروها داشته باشد- می تواند با یک سوم این نیروها از بین افراد توانمند و تحصیلکرده کارش را ادامه دهد و حقوق خوب بپردازد.

قبادیان تصریح کرد: چاره ای نیست جز اینکه یا همین وضع موجود - که البته همین هم برای مخابرات پر هزینه است و در کل کشور ۶۰ درصد درآمدش را به حقوق پرسنل می پردازد و در رقبای ما کمتر از ۱۰ درصد است- ادامه یابد یا شرایط جدید را جایگزین کند.

وی افزود: مخابرات زمانی دولتی بوده و به خاطر اینکه نیروهایی از همان زمان در استخدام این شرکت بودند، مخابرات این هزینه را می پردازد که نیروهایی را اخراج یا تعدیل نکند. اما متاسفانه این حرکت ها، هم مخابرات را از مسیر توسعه اش منحرف می کند و هم نهایت آن برای این نیروها سرنوشت خوبی نخواهد بود، اگر بخواهند مقید به این چهارچوب موجود نباشند.