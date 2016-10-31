قوانین را برای کمک به نیروهای شرکتی مخابرات به کار می بندیم

شهاب نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیگیری مجمع نمایندگان استان نسبت به مطالبات کارکنان شرکتی مخابرات که روز گذشته مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، گفت: نمایندگان استان، روز گذشته در جمع این افراد که تجمع کرده بودند حاضر شده و در جریان مشکلات آنها قرار گرفتیم.

وی افزود: بنابه نظر برخی از این افراد که از سراسر کشور آمده بودند، ۱۸ سال و بعضا بالاتر سابقه کار داشتند اما مزایایی که دریافت می کردند کافی نبوده و با مشکلاتی مواجه هستند.

عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه با بیان اینکه قوانین تبدیل وضعیت این نیروها به رسمی متاسفانه مربوط به ۱۷ سال پیش بوده گفت: هم اکنون سیاست های جدیدی در کشور حاکم است.

وی تصریح کرد: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی اعتقاد بر این است که دولت باید کوچک شده و بخشی از امور به بخش خصوصی واگذار شود.

نادری افزود: لذا با توجه به موارد فوق ما باید به سمت بخش خصوصی برویم تا زمینه اشتغال بسیاری از جوانان فراهم شود، اما سعیمان این است که در کنار این موضوع بهبودی نیز در وضع موجود و حقوق این افراد صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما به دنبال این هستیم که مشکلاتی از این دست را در برنامه توسعه ششم ببینیم و هم اکنون در حال بررسی هستیم که بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که همه جوانان کشور بتوانند با پشتکار و توانایی و اشتیاق به این مملکت و نظام خدمت کنند.

دیدار با وزیر ارتباطات و مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات نیروهای شرکتی

وی افزود: مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در حال تلاش برای کمک به این افراد است، که البته همه این دوستان را در سراسر کشور شامل می شود و مختص کرمانشاه نیست.

نادری از برگزاری نشست مجمع نمایندگان استان به این منظور خبر داد و گفت: در این نشست قرار شد، هماهنگی های لازم انجام شود تا نمایندگان دیداری را با وزیر ارتباطات و سایر مسئولان مربوطه در این زمینه داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد، این دیدارها منجر به نتایج خوبی برسیم و از هر طریقی که ممکن باشد، بتوانیم مشکل این افراد را که خواستار یکسان سازی حقوق شان هستند برطرف کنیم.

این عضو مجمع نمایندگان خاطرنشان کرد: در صورتی قوانینی برای این موضوع وجود داشته باشد، ما حتما آن را به کار می بندیم تا کمکی به این افراد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته تعدادی از نیروهای شرکتی مخابرات از سراسر کشور و استان هایی چون زنجان، کرمانشاه، ‌ خوزستان و بوشهر در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار احقاق حقوق خود در مواردی چون عقد قرارداد مستقیم و حذف پیمانکاران، اجرای طرح طبقه ‌بندی مشاغل و تأمین امنیت شغلی شدند.

لازم به ذکر است، امروز هم برای دومین روز معترضین در مقابل مجلس شورای اسلامی برای مطالبه و احقاق حق خود حضور دارند و در انتظار تدابیری در این زمینه هستند.