محمد آهنگرانی کارگردان «توچال» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تولید این فیلم سینمایی گفت: تقریبا پیش‌تولید «توچال» به پایان رسیده و ما فیلمبرداری را از ۲۰ آبان ماه در پیست اسکی توچال آغاز و حدود ۹۰ درصد از فیلمبرداری آن را در همین مکان انجام داده و ۱۰ درصد باقی مانده را در دیگر نقاط تهران ضبط می کنیم.

وی افزود: تاکنون با پیمان بازغی، لیلا زارع و لیندا کیانی برای حضور در این فیلم سینمایی به قطعیت رسیده ایم، البته طی چند روز آینده هم با چند نفر دیگر برای نقش آفرینی در «توچال» قرارداد می بندیم.

آهنگرانی با اشاره به داستان این فیلم سینمایی عنوان کرد: «توچال» روایتگر زندگی یک قهرمان اسکی است که به خاطر شکستگی پا خانه نشین شده است، اما بعد از مدتی به دعوت یکی از دوستانش به پیست اسکی باز می گردد تا به اسکی بازان کمک کند و همزمان با این اتفاق با یک دختری که بعد از سال ها تازه از خارج برگشته و به پیست اسکی آمده است، آشنا می شود و ... .

این کارگردان ادامه داد: فیلمبرداری این اثر در ۵۰ جلسه انجام می شود و ما سعی می کنیم آن را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برسانیم.

وی تصریح کرد: با چند نفر از عوامل پشت صحنه هم قرارداد بسته ایم که در همین راستا تهیه کننده و مدیر فیلمبرداری: محسن جاهد، نویسنده: علی تهرانی، مدیر تولید: مجید بذرپاش، طراح گریم: علی بهرامی فر، طراح صحنه و لباس و مشاور کارگردان: جمشید آهنگرانی، گروه کارگردانی: شبنم آهنگرانی، یوسف حضرتی و سید رضا حسینی و گروه صحنه: پریسا اسدی هستند، البته هنوز با صدابردار به نتیجه نرسیده ایم که آن را هم طی چند روز آینده انتخاب می کنیم.

آهنگرانی بیان کرد: «توچال» یک قصه کاملا عاشقانه دارد و بر اساس یک اتفاق واقعی شکل گرفته اما تلفیقی از واقعیت و تخیل ما است. در واقع ایده این فیلم حدود ۴ سال پیش به ذهنم رسید اما با توجه به اینکه به لحاظ ساخت، یک کار سنگین بود در نهایت تصمیم گرفتیم که در آبان ماه امسال آن را بسازیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از سیدمحمدرضا پرهیزگار مدیرعامل شرکت تله کابین توچال به خاطر حمایت هایی که از ما کرد، تشکر می کنم که اگر او نبود این فیلم ساخته نمی شد.