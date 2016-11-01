جدیدترین آمار از حضور مستندسازان در جشنواره «عمار»

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نجوای زلال هنر با ۱۵ اثر در هفتمین جشنواره «عمار» حاضر می‌شود که «وقتی آمد» به کارگردانی محمدرضا محمدی نجات درباره حضور رهبری در شکست حصر آبادان و «بازگشت گمورا» درباره تحول زیست جنسی غرب از جمله آنها است.

از دیگر آثار در نظر گرفته شده موسسه «نجوای زلال هنر» برای جشنواره فیلم «عمار»، «عشق گفت برو» است. این مستند به کارگردانی سیدمحمد محمدی سرشت درمورد پیاده‌روی اهل سنت در سالروز شهادت امام رضا (ع) است.

اثر بعدی که در این دوره از جشنواره «عمار» حاضر می‌شود، «میراث نجف»، مستندی پرتره درباره آیت الله میرسجادی است و در حقیقت، زندگی پرفراز و نشیب و انقلابی آیت الله میرسجادی در فضای پر از اختناق دهه ۵۰ کشور عراق و شرایط حوزه‌های نجف و همچنین فضای کشور و حوزه علمیه را به تصویر کشیده شده است. امیر منیری و محسن نقی زاده کارگردانی این مستند را برعهده دارند.

«مهره ملکوت»، به کارگردانی سید جمال عودسیمین از دیگر آثار موسسه نجوای زلال هنر است که به زندگی و روش برخورد آیت الله خوشوقت از زبان اطرافیان و شاگردانش می پردازد.

مسعود کارگر نیز با چهار مستند یعنی «عنبر سیلین» با موضوع جدال، بحث و بررسی بین طب سنتی و طب رایج، «خیاط کوچولو» درباره اشتغال و کارآفرینی، «حسن آباد» در مورد میدان حسن آباد و آثار تاریخی شهر تهران و «باری به هر جهت» با موضوع دغدغه بچه‌های دبیرستانی در مورد انتخاب رشته و آینده‌ خود از سوی موسسه نجوای زلال هنر در این دوره از جشنواره شرکت می‌کند.

«پایتخت دود» ساخته حمید مهاجرانی با محوریت بررسی معضل آلودگی هوای شهر تهران و راه‌های برون‌رفت از آن است.

محمد صفا نیز با سه مستند «کودک ۳۱۳» با موضوع انتظار، کودکان و بحث مهدویت، «سفارش خدا» روایتی کوتاه و دردآور از خانه سالمندان و کم لطفی فرزندان درباره اکرام پدر و مادر و «وصیت نامه» با موضوع بافت تابلو فرش توسط مادری برای فرزند شهیدش، در هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» حضور پیدا می‌کند.

محمدجواد رئیسی دیگر کارگردان جوان است که از سوی موسسه نجوای زلال هنر با ۳ مستند «بازگشت گمورا» با موضوع بررسی مواجهه غرب با مسایل جنسی و ارایه تصاویر واقعی به مخاطب، «جای پای او» درباره فرهنگ کتاب و کتابخوانی و «برکت» با موضوع کسب روزی حلال در هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» حضور پیدا می‌کند.